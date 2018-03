Esplosione Palazzina Catania per fuga di gas/ Ultime notizie - video : i vigili del fuoco si “difendono” : Catania, Esplosione in un palazzo di Via Garbaldi per fuga di gas: video, Ultime notizie e aggiornamenti. Coinvolti vigili del fuoco entrati in azione. Incidente o suicidio?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:52:00 GMT)

Esplosione a Catania - indagato il capo squadra dei Vigili del fuoco : Esplosione a Catania, indagato il capo squadra dei Vigili del fuoco L’iscrizione nel registro degli indagati sarebbe un atto dovuto: il 38enne, rimasto ferito nello scoppio in cui sono morte 3 persone, tra cui due colleghi , risulta sotto indagine per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Procura: “Cattiva valutazione dei ...

Catania : Esplosione per fuga di gas - tre morti : Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha confermato il decesso di due vigili del fuoco nell’esplosione avvenuta intorno alle 18:30 in centro città. Una terza persona è stata trovata carbonizzata e altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni. Non si esclude la presenza di una quarta vittima tra i “civili”.Catania | esplosione per fuga di gasCatania - Un’esplosione, molto probabilmente causata da una fuga di gas, si è verificata nella ...

Catania - lutto al braccio per morti in Esplosione : Il Calcio Catania “condivide il dolore e la tristezza dell’intera citta’ per l’esplosione che ha causato lutti, ferimenti e devastazione in via Garibaldi” e rivolge “ai familiari delle vittime ed ai colleghi dei vigili del fuoco caduti durante la missione, sincere condoglianze. In occasione di Catania-Paganese, in programma domenica alle 14.30 al Massimino, il Calcio Catania richiedera’ alla Lega ...

Esplosione Catania - caposquadra pompieri indagato : disastro colposo : Esplosione Catania, caposquadra pompieri indagato: disastro colposo Esplosione Catania, caposquadra pompieri indagato: disastro colposo Continua a leggere

Catania - Esplosione palazzina : indagato per omicidio plurimo caposquadra vigili del fuoco : È indagato per disastro colposo e omicidio colposo plurimo Marcello Tavormina, 38 anni, capo della squadra dei vigili del fuoco coinvolti nell'esplosione di una palazzina a Catania in cui sono morti ...

Catania - ancora dubbi sulle cause dell'Esplosione : Tre le vittime: il proprietario dell'officina di biciclette e due pompieri. Indagato il caposquadra dei vigili del fuoco, ma i tratta di un atto dovuto -

Esplosione Catania : Bianco - lutto cittadino in concomitanza con funerali – Il Calcio Catania si unisce al cordoglio : Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha reso noto che proclamerà una giornata di lutto cittadino in concomitanza con i

Esplosione Catania - indagato capo squadra dei vigili del fuoco. Inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo : La dinamica dell’Esplosione, avvenuta a Catania ieri sera con la morte di due vigili del fuoco, ancora non è chiara, ma la procura ha aperto un’Inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nell’attività dei pompieri ci sarebbe stata “una cattiva valutazione dei fatti” e avrebbero “lavorato su una porta pensando non fosse collegata allo stesso locale già saturo di gas”. Gli inquirenti hanno ...

