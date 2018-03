Esclusiva CalcioWeb – Panchina Genoa | in dubbio la conferma di Ballardini | ecco

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - ritorno di fiamma per Petagna : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante tra campionato ed Europa League, l’obiettivo è conquistare la qualificazione in Champions League ed arrivare fino in fondo alla competizione europea. Il presidente Lotito pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, l’obiettivo è rinforzare l’attacco. Secondo indiscrezioni raccolte da CalcioWeb, ritorno di fiamma per ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Torino-Spal? In tre possono cambiare maglia : Il Calciomercato estivo è ancora lontano ma le squadre non vogliono farsi trovare impreparate e sembrano pronte ad anticipare i tempi, in particolar modo al lavoro Torino e Spal. La squadra granata sta disputando una stagione deludente, l’arrivo in panchina del tecnico Walter Mazzarri non ha portato gli effetti sperati. Il presidente Cairo è dunque al lavoro per preparare la prossima stagione e guarda con attenzione in casa Spal, secondo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - inserimento per Barella del Cagliari : Calciomercato Lazio – Passo falso della Lazio nella gara di campionato contro il Bologna, stop che può risultare pesante in chiave qualificazione in Champions League. In attesa della nuova giornata la dirigenza lavora sul mercato, un reparto che subirà cambiamenti è sicuramente il centrocampo anche considerando la possibile partenza di Milinkovic-Savic. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb si guarda con attenzione in casa Cagliari, ...

Esclusiva CalcioWeb-Inter - la decisione è presa : via Spalletti - tutto su Mourinho : Tifosi dell’Inter il ritorno dell’allenatore del Triplete è possibile. Sembra chiaro che i nerazzurri, in caso di mancata qualificazione in Champions, cacceranno Spalletti. I cinesi vogliono creare una super squadra in grado di competere a tutti i livelli: da qui la decisione, a fine anno, di puntare tutto sul ritorno di Mourinho. L’allenatore portoghese sta attraversando un periodo difficile con il Manchester: eliminato dalla ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - rottura Kalinic-Milan : due club sull’attaccante : Il Milan è in campo per la gara di campionato contro il Chievo ma a tenere banco è anche il mercato per la prossima stagione. In particolar modo rottura tra il club rossonero e Kalinic, l’attaccante non è stato convocato contro la squadra di Maran per scarso impegno in allenamento, per questo motivo al termine della stagione dovrebbe materializzarsi l’addio. Il croato può essere un pezzo pregiato in estate, in particolar modo Torino ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Lazio - contatto per il sostituto di Simone Inzaghi : Panchina Lazio – La Lazio sta disputando una stagione strepitosa, in Europa League ha staccato il pass per i quarti di finale mentre in campionato l’obiettivo è confermarsi in zona Champions League. Il merito dell’importante stagione è anche e soprattutto del tecnico Simone Inzaghi, potrebbero essere le ultime partite sulla Panchina della Lazio, l’allenatore biancoceleste è infatti in pole per sostituire Allegri della ...

Esclusiva CalcioWeb - Milan-Torino-Sampdoria - incredibile intreccio di calciomercato : valzer di attaccanti : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma si pensa anche al calciomercato per la prossima stagione ma in particolar modo incredibile valzer di attaccanti. Tutto parte dal Milan che è pronto a tornare alla carica per Belotti, l’attaccante del Torino non sta disputando una buona stagione, ben al di sotto delle aspettative. La valutazione di 100 milioni stabilita da Cairo è un lontano ricordo, l’affare potrebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - offerta con contropartita del Real Madrid per Alisson : Calciomercato Roma – La Roma sta disputando una stagione positiva soprattutto in Champions League, adesso per i giallorossi sfida affascinante contro il Real Madrid. Fino al momento si è messo in mostra il portiere Alisson, parate miracolose dell’estremo difensore giallorosso e valutazione economica che è aumentata clamorosamente. Il brasiliano è finito nel mirino del Real Madrid, offerta veramente importante da parte dei Blancos, 25 ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - inserimento di Sampdoria e Torino per Politano : Calciomercato, Sampdoria e Torino tentano il colpo. La squadra blucerchiata sta disputando una stagione positiva e sta lottando per l’Europa League, situazione diversa invece per i granata che stanno deludendo dopo un buon inizio con Mazzarri in panchina. Si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’intenzione per entrambe è rinforzare l’attacco. Nel mirino è finito l’attaccante del Sassuolo Politano, continuano ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock (con contropartite) alla Lazio per Milinkovic-Savic : Calciomercato Juventus – La Juventus sta attraversando un momento veramente importante, dopo il successo contro l’Atalanta i bianconeri si sono portati a +4 sul Napoli ed anche in Champions League staccato il pass per i quarti di finale, conquistata anche la finale di Coppa Italia. Ma il club bianconero lavora intensamente anche per il mercato della prossima stagione, l’obiettivo è quello di rinforzare ulteriormente la squadra. ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - occhi sul centrocampista Donsah : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la prossima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Ballardini spera di chiudere nel minor tempo possibile i giochi per la salvezza. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione, il Calciomercato è ancora lontano ma si prova ad anticipare i tempi. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito il centrocampista Donsah, seguito con grande interesse dal ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Bologna ed Atalanta pensano ad uno scambio : Il Calciomercato estivo è ancora lontano ma le società di Serie A provano ad anticipare i tempi per non farsi trovare impreparati. Si candidano ad essere protagoniste Bologna ed Atalanta, in questo senso movimento in attacco, le due società pensano ad uno scambio. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb si tratta di Petagna e Destro, stagione altalenante per entrambi con le maglie di Atalanta e Bologna, al termine della stagione potrebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - occhi sul Papu Gomez : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta disputando una stagione importante, la squadra di Giampaolo in lotta per l’Europa League, prossime gare fondamentali per raggiungere l’obiettivo. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa, movimento in attacco, si cerca una spalla di Duvan Zapata. Un obiettivo è sicuramente Eder ma secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - proposto uno scambio al Torino : le ultime : Calciomercato Juventus – La Juventus sta disputando una stagione molto importante, il club bianconero è reduce dal successo nel recupero di campionato contro l’Atalanta, pass anche per i quarti di finale di Champions League ed adesso si attende l’avversario dal sorteggio di domani. Nel frattempo la dirigenza bianconera sta pensando alla prossima stagione ed al mercato, contatti con il Torino, anche in passato le due società ...