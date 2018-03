Amici 17 - Emma Muscat e Biondo si sono fidanzati? : Pare che all'interno della scuola di Amici, oltre al canto e al ballo ci si diletti anche nei sentimenti, non per conquistare maglie del serale, bensì il cuore di qualcuno. E' il caso della Maltese Emma Muscat, cantante giovanissima e Biondo, il rapper che sta stregando il diciassettesima edizione del talent show di Canale 5 e che tanto stravedeva per la cantante Annalisa Scarrone .La tipica situazione Lui, lei e l'altro pare si sia ...

Emma e Biondo stanno insieme? Il litigio social che sorprende il Web : Biondo ed Emma stanno insieme. Questa volta non è un'ipotesi, considerato che entrambi hanno fatto ben capire che c'è davvero del tenero tra loro: non si sono nemmeno nascosti davanti alle telecamere di Amici di Maria De Filippi, ma si è sempre pensato che fossero solo amici. E invece adesso arriva la conferma che qualcosa di bello è finalmente nato. Dopo aver avuto delle relazioni finite non proprio bene, sembra proprio che il cuore di Biondo ...

Biondo ed Emma stanno insieme ma in rete è successo il macello! Le ultimissime sulla coppia : Biondo ed Emma stanno insieme. Questa volta non è un'ipotesi, considerato che entrambi hanno fatto ben capire che c'è davvero del tenero tra loro: non si sono nemmeno nascosti davanti alle telecamere di Amici di Maria De Filippi, ma si è sempre pensato che fossero solo amici. E invece adesso arriva la conferma che qualcosa di bello è finalmente nato. Dopo aver avuto delle relazioni finite non proprio bene, sembra proprio che il cuore di Biondo ...

Classifica televoto concorrenti al serale di Amici 2018 : Emma e Carmen in top 10 con Irama e Biondo : Emma e Carmen ma anche Irama e Biondo sono tra i concorrenti al serale di Amici 2018 per il pubblico da casa. Nella scorsa puntata di Amici di Maria De Filippi, la produzione e la conduttrice del talent show hanno invitato il pubblico da casa a televotare i propri concorrenti preferiti in vista dell'avvio della fase serale del talent show, che partirà sabato 7 aprile. La Classifica del televoto è stata svelata al termine della puntata di ...

Biondo ed Emma fidanzati?/ Amici 17 - il rapper incontra Tommassini ma il suo pensiero è altrove? : Biondo prima pazzo di Annalisa Scarrone e poi di Emma Muscat, la sua collega ad Amici 17, i due sono davvero fidanzati? Ecco gli ultimi rumors sulla presunta coppia(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:11:00 GMT)

Biondo ed Emma fidanzati?/ Amici 17 - scoppia il gossip tra lezioni di italiano e coccole - e Annalisa Scarrone? : Biondo prima pazzo di Annalisa Scarrone e poi di Emma Muscat, la sua collega ad Amici 17, i due sono davvero fidanzati? Ecco gli ultimi rumors sulla presunta coppia(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 04:27:00 GMT)

AMICI 17/ Diretta pomeridiano 10 marzo : niente serale per Sephora - Emma - Biondo e Lauren : AMICI 17, anticipazioni speciale: oggi in Diretta i primi accessi al serale e la presentazione dei direttori artistici? Irama il più vicino alla "felpa verde"(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:21:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi 17 - tra Biondo ed Emma Muscat forse è amore : Biondo e Emma Muscat non solo colleghi, nella scuola di Amici sembra sia nata una nuova coppia. Manca ormai poco all’inizio della fase serale del popolare talent-show, ma non è solo questo dato a tenere banco. Parrebbe infatti che sia nato un flirt tra due allievi della scuola di spettacolo televisiva di Maria De Filippi. LEGGI: Amici di Maria De Filippi: tutto quello che devi sapere sugli allievi, i professori e tutor Biondo ed Emma ...

Amici 17 / In attesa del serale - Emma e le divertenti lezioni di italiano di Biondo - video : Amici 17, daytime: a partire dal 5 marzo 2018, ricomincia la striscia pomeridiana del talent show di Maria De Filippi, in onda su Real Time, da lunedì a venerdì.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Biondo ed Emma Muscat stanno insieme?/ Amici 17 - scoppia il gossip : avvicinamenti che non mentono... : Emma Muscat e Biondo stanno insieme? Tra i due cantanti di Amici 17 c'è un forte feeling e alcuni indizi social sembrano confermare che è amore...(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:11:00 GMT)

Gossip Amici 17 : Emma e Biondo vicini - Claudia 'lascia' Alessandro Video : Nella scuola di #Amici 17 è tempo d'amore? Stando ai #Gossip che stanno circolando sul web da qualche giorno a questa parte, sembrerebbe proprio di sì. Dopo essersi resi protagonisti di un 'triangolo amoroso' [Video], per esempio, Claudia e Alessandro hanno ufficializzato sui social network il loro legame a discapito della cantante Nicole il rapper Biondo, invece, ultimamente appare sempre più vicino alla bella collega maltese Emma: che anche ...