Emirates | con Flydubai aumenta voli con Sicilia

Airbus : firmato contratto con Emirates per 36 A380 : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – Emirates e Airbus hanno finalizzato ieri una lettera d’intenti siglata in precedenza e firmato un contratto per 20 ulteriori A380 più 16 opzioni, che saranno confermate in una fase successiva. L’ordine totale di 36 aeromobili ha un valore di 16 miliardi di dollari a prezzi di listino. L’inizio delle consegne è previsto a partire già dal 2020. L’accordo è stato siglato in occasione del ...