Ema | Milano in pressing su Parlamento Ue | Sala chiede e ottiene audizione

Festival del CinEma Africano - d’Asia e America Latina - a Milano dal 18 al 25 marzo : Si terrà a Milano, dal 18 al 25 marzo, la 28ma edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, l’unico in Italia dedicato alle Cinematografie e alle culture dei tre continenti. 60 i film selezionati, tutti in prima visione italiana, con una Giuria internazionale composta da tre esperti che assegnerà il Premio al Miglior Film del Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo e da una ...

Milano : Codacons - ora introdurre sistEma frenata intelligente : Milano, 19 mar. (AdnKronos) - Positivo secondo Codacons l'investimento del Comune di Milano di 9 milioni di euro per l'utilizzo dei semafori intelligenti per i tram. Ora però "chiediamo all'assessore alla mobilità, Granelli, l'introduzione nei tram e negli autobus in circolazione a Milano del sistem

Pillitteri : «Nella mia Milano da bere Armani sistEmava le vetrine e la gente mi offriva il caffè» : Dopo il Midas, quando divenne segretario del Psi, io avevo già una lunga esperienza politica, prima nel Psdi, con cui me ne andai quando ci fu la scissione, poi come assessore nel Psi. Fuori non me ...

Il cinEma di Pietro Germi allo Spazio Oberdan di Milano dal 28 marzo all'8 aprile : L'indagine del commissario Ingravallo, della Squadra Mobile di Roma, su un misterioso fatto di cronaca nera. Un furto, un cadavere e troppi possibili colpevoli: ecco il problema. Domenica 1 aprile ...

Ema : Fontana - partita non ancora chiusa - Milano ha sede pronta : Milano, 15 mar. (AdnKronos) – “Non dobbiamo considerare chiusa la partita su Ema. Dobbiamo insistere in ogni sede possibile, e con una dovuta pressione politica da parte del governo, per non lasciare nulla di intentato”. Lo afferma il neo eletto presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.“Trovo singolare che Milano abbia una sede già pronta, e prestigiosa, come Palazzo Pirelli, eppure ci si intestardisca ad ...

Milano-Sanremo 2018 : Arnaud DEmare fa paura. Gran condizione in salita - in volata può far male. E l’ha già vinta… : 19 marzo 2016: la Francia torna a vincere una Classica Monumento e lo fa in Grandissimo stile, con una volata da campione di Arnaud Démare sul traguardo della Milano-Sanremo. Una Classicissima che ha lasciato qualche polemica nel dopo gara (si è parlato di un possibile traino sulla Cipressa per il campione transalpino), ma che ha consegnato alla FDJ la conferma di avere tra le proprie fila un possibile fenomeno per le corse di un giorno. Da due ...

Ema : mondo industria e terziario a sostegno dei ricorsi Comune di Milano : Milano, 12 mar. (AdnKronos) – Il mondo delle imprese interviene a sostegno dell’azione del Comune di Milano contro l’assegnazione di Ema, l’Agenzia europea per il farmaco, ad Amsterdam. La Camera di Commercio e le associazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale hanno chiesto di intervenire in entrambe le cause promosse da Palazzo Marino: quella principale, finalizzata a chiedere l’annullamento della ...

Ema - Corte di Giustizia europea deciderà sul ricorso di Milano : Teleborsa, - Sarà la Corte di Giustizia europea ad esprimersi sul caso EMA sollevato dal Comune di Milano. Il Tribunale di primo grado dell'Unione europea ha deciso di declinare la propria competenza ...

Ema : Comune Milano - soddisfatti per iniziative istituzioni Ue : Milano, 8 mar. (AdnKronos) – Il Comune di Milano esprime “la propria soddisfazione per le iniziative che le istituzioni europee stanno assumendo e conferma il proprio impegno affinché il trasferimento della sede dell’Ema avvenga nel rispetto delle regole e degli interessi dei cittadini europei”. E’ quanto si spiega dal Comune di Milano dopo che il Tribunale europeo, accogliendo la richiesta del Comune, ha trasferito ...

Ema - dalla Commissione no alla revisione della sede di Amsterdam. “Ppe non difende Milano” : Nessuna riapertura dei giochi per la sede dell’Ema, nessuna revisione per la scelta di Amsterdam. E si allontana la possibilità per Milano di portare in città l’Agenzia del Farmaco, costretta a traslocare da Londra dopo Brexit coi suoi 900 dipendenti. A complicare lo scenario è stato il voto della Commissione per gli affari costituzionali dell’Europarlamento sul regolamento per la nuova sede, che ha deluso chi sperava che il ...

Si complica a Strasburgo la battaglia per l'Ema a Milano : Commissione boccia la revisione dell'assegnazione ad Amsterdam. Respinta col voto determinante di tutto il Ppe e dei liberali dell'Alde

Ema. Si complica la 'battaglia ' italiana per Milano. Commissione UE boccia revisione della scelta di Amsterdam come nuova sede : 26 FEB - Si complica la battaglia al Parlamento europeo per la revisione dell'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco , Ema, ad Amsterdam. La Commissione Affari costituzionali dell'...