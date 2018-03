Ema | Maullu FI | Commissione bilancio sancisce la miopia dell’Europa

Ema : Maullu (Fi) - Italia presa in giro - governo chieda spiegazioni : Milano, 10 feb. (AdnKronos) – ‘Il dossier Ema non passerà alla storia per la sua esclusività, ma per la sua evidente e sconcertante assurdità. Il ricorso presentato dal Comune di Milano contro la decisione di assegnare l’agenzia ad Amsterdam, secondo il Corriere della Sera, sarà sottoposto a un giudice olandese, che avrà ovviamente ogni potere decisionale. è una sorta di beffa finale, ed è davvero amarissima”. Lo afferma ...