Elezioni | Travaglio a Cappellini | “M5s disse no a Pd nel 2013? Non c’entra nulla con la

Elezioni - Cappellini vs Travaglio : “Tua ricostruzione su no del M5S a Pd nel 2013 è singolare”. “Parli di cose diverse” : Polemica concitata a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Stefano Cappellini, capo della redazione politica di Repubblica. La discussione esplode dopo l’intervento di Travaglio, dal quale Cappellini dissente: “E’ una ricostruzione singolare. Il no dei 5 Stelle a Bersani fu legittimo, esattamente come lo è quello attuale del Pd al M5S. Ci vuole, però, un po’ di coerenza e di onestà ...

Elezioni - Travaglio : “Mattarella? Sta lavorando come a Masterchef : frollarsi i partiti per far capire che non c’è alternativa alle urne” : “Credo che Mattarella lavori alla Masterchef, come quei chef che ti frollano la carne, la mantecano, la levigano, la mettono nel sugo, la lasciano macerare per un paio di mesi. Dopodiché alla fine non si capisce quali siano gli ingredienti”. È la metafora del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sugli scenari attuali post-Elezioni. Ospite di Non è L’arena (La7), Travaglio spiega: “Credo che Mattarella ...

Elezioni - Rossella a Travaglio : “Renzi? Il migliore del Pd”. “Pensa come sta messo il partito” : “Ho l’impressione che il Pd stia cedendo un millimetro ogni giorno e stia aspettando che Mattarella gli chieda di fare un passo verso il M5S, così potranno dire agli elettori: ‘Ce l’ha chiesto Mattarella’”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Non è L’arena (La7) insieme al presidente di Medusa Film, Carlo Rossella. Travaglio definisce attendista e ambigua la ...

Elezioni - Travaglio : “Berlusconi dice di farsi un 5 Stelle per amico? L’ultima volta che fece una battuta partì un bonifico” : “Berlusconi invita i suoi parlamentari a farsi un 5 Stelle per amico? L’ultima volta che Berlusconi fece una battuta, e cioè che bisognava farsi De Gregorio per amico, partì un bonifico di 2 milioni di euro più un milione di euro in contanti per lo stesso De Gregorio, da cui una condanna poi prescritta”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7). “Quando Berlusconi fa una battuta” – ...

Elezioni - Travaglio : “Governo M5s-Lega? Improbabile. Di Maio decida dove prendere i voti e faccia la prima mossa” : “Se prima delle Elezioni era improbabile un accordo tra Di Maio e Salvini, dopo le Elezioni lo è ancora di più”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ribadisce l’impossibilità di un governo M5S-Lega. E spiega: “Sparito il polo del centrosinistra, ci sono due poli, quello del M5S e quello del centrodestra a trazione leghista, che si contenderanno per qualche anno i consensi dei cittadini. Soltanto un ...

Elezioni - Travaglio : “Berlusconi? Il Caimano è sott’acqua per ora. I suoi giornali stanno iniziando a bastonare Salvini” : “Berlusconi ha preso meno di Salvini, ma ha ottenuto pur sempre il 13%, che in un Parlamento così balcanizzato e polverizzato può sempre tornare utile per fare la ruota di scorta di qualche governo. E sappiamo che l’appoggio di Berlusconi ai governi non è mai gratis”. Così a Tagadà (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, si pronuncia su Silvio Berlusconi, a cui ha dedicato il suo ultimo libro, ‘B. come ...

Elezioni - Travaglio : “Chi ho votato? M5S. Credo sia arrivato il momento di metterli alla prova. Se sarà bluff li saluteremo” : Il direttore del Fato Quotidiano Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo (La7) ha palesato il suo voto: “Il mio voto è irrilevante. Ho votato Movimento 5 Stelle – ha detto – perchè pensavo che si dovesse mettere alla prova un movimento che è stato tenuto a bagno maria per troppo tempo. Bisogna sciogliere questo nodo una volta per tutte. Se non sono in grado li saluteremo, se sono in grado è giusto che i loro elettori li vedano ...

Elezioni - Travaglio : “Ormai quasi tutto l’establishment sembra diventato grillino”. Battibecco con Sallusti : “Oggi non sono passate 48 ore dalle Elezioni e quasi tutti sembrano già diventati grillini“. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta i “riposizionamenti” nei confronti del M5s, all’indomani delle Elezioni. “È intervenuto Marchionne” – continua – “Ha sostenuto il governo Berlusconi, il governo Monti, il governo Letta, il governo Renzi e il ...

Elezioni - Floris legge lettera richiamo Agcom : “E’ una gogna e devo inginocchiarmi sui ceci”. Il commento ironico di Travaglio : In apertura della puntata di Dimartedì (La7), il suo conduttore, Giovanni Floris, ha dovuto leggere la lettera di richiamo ricevuta dall’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), che ha accusato la trasmissione di aver violato la par condicio nella puntata dello scorso 27 febbraio. Nella contestazione dell’Agcom sono sotto tiro “le modalità di conduzione del programma” e “la partecipazione di singoli ...

Elezioni - Travaglio : “Questa legge elettorale è demenziale. Il partito che ha preso più voti non può governare” : “Siamo all’inizio di un percorso difficile: ci sono tre poli e due devono per forza mettersi insieme, una geometria complicatissima delle alleanze. Nessuno vorrebbe essere nei panni di Mattarella. E se non si trova la soluzione, si deve tornare alle urne“. E’ il commento del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, al risultato elettorale, nel corso della trasmissione Dimartedì (La7). Gli ribatte il direttore de Il ...

Elezioni - Travaglio : “Reddito di cittadinanza del M5s e abolizione legge Fornero della Lega? Impraticabili - costano troppo” : “È chiaro che la proposta del M5s sul reddito di cittadinanza e quella della Lega sull’abolizione totale della legge Fornero sono Impraticabili, perché costerebbero troppo. Ma qualcosa per queste categorie, che sono le uniche sulle quali si è scaricato tutto il peso della crisi da parte dei governi che l’hanno gestita così male, Lega e M5s dicono di volerlo fare”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto ...

Elezioni - Travaglio : “Renzi si dimette o no? Mi aspettavo entrassero gli infermieri con la camicia di forza” : “Renzi ha detto un addio o un arrivederci? Io oggi mi aspettavo l’arrivo degli infermieri con la camicia di forza, mentre gli sentivo dire che la colpa della sconfitta del Pd è degli elettori, che non hanno capito i suoi strepitosi successi”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta le annunciate dimissioni “differite” di Matteo Renzi dalla guida del Pd. E aggiunge: ...

Elezioni - Marco Travaglio : 'Il super Vaffa degli italiani' : 'E meno male che Grillo aveva chiuso l' era del Vaffa. Ieri gli italiani, eroicamente in fila al freddo, anche per ore, nel tentativo di votare con la legge elettorale più demenziale del mondo, hanno urlato un gigantesco, supersonico Vaffa all'Ancien Régime'. Marco Travaglio nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano commenta i primi risultati e dice: 'Hanno ignorato la propaganda ...

Elezioni - Bonino a Travaglio : “La politica radicale è la mia passione”. E il direttore del Fatto elenca le sue contraddizioni : “La politica radicale è stata la passione della mia vita e l’ho fatta dove era possibile. Da una passione uno non si dimette e cerca gli strumenti quando può”. Così a Otto e Mezzo (La7) la leader della lista +Europa, Emma Bonino, risponde al direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che in un suo editoriale aveva scritto che l’ex parlamentare del Partito radicale “ha passato la vita politica a ballare con tutti e il contrario di tutti ...