ilfattoquotidiano

: Elezioni, Marescotti vs Migliore: “Sono di sinistra, ho votato M5s per rovesciare il tavolo. Voi del Pd andate via,… - erregi69 : Elezioni, Marescotti vs Migliore: “Sono di sinistra, ho votato M5s per rovesciare il tavolo. Voi del Pd andate via,… - chiagraz : Elezioni, l'attore Marescotti al Pd: 'Se siete ancora di sinistra cacciate Renzi e trovate un modo con il M5s di... -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Polemica concitata a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato del Pd, Gennaro, e l’attore Ivano, balzato agli onori delle cronache politiche per aver pubblicamente dichiarato il suo voto al M5S. L’artista spiega: “Non è che il mio cuore batte a. Io sono un uomo die come tale, avendo visto il deserto nellae il fallimento totale del Pd e di Liberi e Uguali, ho dichiarato di votare M5S peril tavolo. E il tavolo mi pare che si sia rovesciato abbondantemente.dice che il Pd non cambia opinione su un accordo col M5S. Detto da lui, mi scappa un po’ da ridere. E invece sarebbe meglio che il Pd cambiasse idea, perché in questa situazione un governo non si può fare se nessuno non cambi un minimo di opinione. In caso contrario, si andrà a votare e il Pd sparirà“.replica: “Ognuno ...