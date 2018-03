ilfattoquotidiano

: @LuCaridi90 @marcoleonardi9 @LegaSalvini E meno male che c'è LUCA CARIDI che non sa che all'UE mandiamo ogni anno u… - borghi_claudio : @LuCaridi90 @marcoleonardi9 @LegaSalvini E meno male che c'è LUCA CARIDI che non sa che all'UE mandiamo ogni anno u… - riparteilfuturo : Le elezioni sono finite, l'Italia vive una nuova stagione politica. E non possono mancare novità sul fronte… - laura_ferro79 : Elezioni finite, comincino le danze -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Archiviate le-insurrezione contro il Pd e FI, colpevoli rei confessi del delitto del «Nazareno», è stata ufficializzata la Waterloo di Renzi e del suo padrino Berlusconi. Egli però non accetta e se la prende con il destino cinico e baro perché «il nostro errore è stato non votare nel 2017» il referendum (anti)costituzionale. Ora è iniziato il gioco infantile dell’«hai voluto la bicicletta». M5S è il primo gruppo parlamentare «singolo», la Lega è il «primus inter pares» nel guazzabuglio delle destra, imprigionata nelle prigioni di piombo rafforzato, vulgo Berlusconi, il quale da narcisista senza scampo, non può cedere il primato delle apparenze al tozzo e truce Matteo Salvini. Da quella parte, il teatro è solo al proemio. Bene ha fatto Luigi Di Maio a porre la questione di metodo per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato, vincolandola preliminarmente all’esclusione di ...