Elezioni | effetto domino riconteggi | 4 seggi riassegnati

Elezioni - il quadro definitivo degli eletti dopo 16 giorni : un errore in Calabria scatena l’effetto domino in 4 Regioni : Quattromila voti passati per errore da Fratelli d’Italia a Forza Italia in Calabria hanno scatenato il caos nell’assegnazione dei seggi per il nuovo Parlamento. Un effetto a catena che ha coinvolto quattro Regioni e otto candidati. Il risultato è che ci sono voluti ben sedici giorni dalle Elezioni per avere un quadro definitivo della nuova composizione di Camera e Senato. Tanto hanno impiegato le corti d’Appello e la Cassazione per ...

Elezioni - effetto domino dopo secondo riconteggio a Catanzaro e Giacomo Mancini è fuori dal consiglio regionale : Prima no, dopo si e poi di nuovo no. Nonostante abbia visto il suo nome pubblicato e proclamato nei verbali della Cassazione, il candidato calabrese di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso è fuori dal Parlamento. Lo ha deciso il secondo riconteggio dalla Corte d’Appello di Catanzaro che riassegna il seggio alla candidata di Forza Italia Maria Tripodi la quale, da una prima verifica, se l’era visto sfilare a favore dell’esponente del partito della ...

Effetto Elezioni in Borsa - Mediaset in forte calo : perde il 5 percento : Mediaset in forte calo a Piazza Affari dopo il deludente risultato elettorale del partito , Forza Italia, del suo fondatore e azionista di riferimento Silvio Berlusconi e il risultato straordinario ...

Effetto Elezioni su Piazza Affari. Incerte le altre Borse europee : Deboli le altre Borse europee, che non sembrano aver accolto positivamente il via libera degli elettori dell'SPD alla Grosse Koalition in Germania , cosa che permetterà alla prima economia europea di ...

Le Elezioni e l'effetto Juncker turbano - ma non troppo - Borsa e spread : E i mercati, eccitati da nuovi segnali positivi dall'economia Usa, hanno accolto con entusiasmo il messaggio. Tornano a salire dollaro e petrolio, mentre si allontana il rischio di una guerra ...

Elezioni - effetto Juncker sullo spread : prepariamoci a un governo non operativo in Italia : effetto Juncker su spread e mercato azionario. Lo spread si allarga in vista delle Elezioni del 4 marzo, in Italia, sulle quali il presidente della Commissione Ue, J ean-Claude Juncker preoccupato ha ...

Elezioni - con effetto Sanremo in calo su social interesse media e pubblico : Circa i temi più sentiti da organi di informazione e pubblico social il maggior interesse è generato per la cronaca della campagna elettorale che raggiunge, come tema, il 53,9% dell'interesse dei ...

Sanremo 2018 - le pagelle di Martina Dell’Ombra seconda serata : Favino rischia “l’effetto Renzi” - Baglioni ha vinto le Elezioni : Il Festival di Sanremo procede a gonfie vele con il vento in poppa. Nonostante questo, ad una certa, ieri ho dovuto abbandonare la nave perché devo ancora recuperare i mesi di sonno persi con la prima puntata. Procedo quindi senza alcuna pietà. MENZIONE D’ONORE SPECIALE AD ANDREA FEBO, autore (insieme a loro) della canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, accusato di aver plagiato se stesso senza essersene accorto. Il premio “rincoglionito” ...

Effetto Macerata sulle Elezioni "Il Centrodestra sale di 2 punti" Caos immigrazione - di chi ti fidi? Vota : I fatti di Macerata irrompono nella campagna elettorale e, a poco meno di un mese dall'apertura delle urne per le elezioni politiche del 4 marzo, rischiano di impattare fortemente sull'esito del voto. Renato Mannheimer, partner di Eumetra Monterosa... Segui su affaritaliani.it

Effetto banderuola sulle Elezioni senza un partito tre italiani su 10 : Piuttosto, cresce una vicinanza disincantata e, soprattutto, un atteggiamento negoziale verso l'offerta politica. Ciò si spiega osservando lo svolgersi di una campagna elettorale questa volta più che ...