ilfattoquotidiano

: Elezioni, Cappellini vs Travaglio: “Tua ricostruzione su no del M5S a Pd nel 2013 è singolare”. “Parli di cose dive… - MPenikas : Elezioni, Cappellini vs Travaglio: “Tua ricostruzione su no del M5S a Pd nel 2013 è singolare”. “Parli di cose dive… - PaoloJfk : @OttoemezzoTW @il_cappellini @marcotravaglio Il giornalista di repubblica forse ignora che per l'elezione del presi… - ciclista1231 : @OttoemezzoTW @il_cappellini @marcotravaglio L’unica strada maestra sono nuove elezioni,nn bastano 4 governi senza… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Polemica concitata a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, e Stefano, capo della redazione politica di Repubblica. La discussione esplode dopo l’intervento di, dal qualedissente: “E’ unasingolare. Il no dei 5 Stelle a Bersani fu legittimo, esattamente come lo è quello attuale del Pd al M5S. Ci vuole, però, un po’ di coerenza e di onestà intellettuale nel valutare le situazioni. Non si può dire, come fa, che è giusto che i vincitori, cioè Lega e M5S, si scelgano per conto loro i presidenti delle due Camere, quindi i vertici istituzionali, però invece 5 anni fa la scelta della presidenza della Repubblica doveva far parte della partita di governo. Le due cose insieme non stanno” – continua – “Se la scelta dei vertici è slegata dalla formazione del ...