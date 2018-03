Elezioni 2018 | Boldrini | “Non ci sono vincitori | non c’è nessuna maggioranza”

Elezioni 2018 - cosa sceglierebbero gli italiani se si tornasse al voto oggi : Consensi più o meno invariati rispetto al 4 marzo e un testa a testa nelle preferenze degli italiani tra un governo Lega-M5S e un governo istituzionale. Questo è lo spaccato che emerge da un sondaggio, commissionato da Porta a Porta ad Alessandra Ghisleri e Nicola Piepoli.Continua a leggere

Elezioni regionali 2018 : quando si vota - dove si vota - chi sono i candidati e i sondaggi : Le Elezioni regionali 2018 riguarderanno i cittadini di sei regioni che nei prossimi mesi saranno chiamati alle urne per eleggere il...

Sondaggi nuovo Governo 2018/ Esecutivo-Mattarella o ancora Elezioni? Scenari - M5s vuole tornare al voto : Sondaggi e Scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Elettori Pd lo bocciano

Elezioni politiche 2018 : le due Italie post-voto : Questo confine fra le due Italie sarà poi ribadito e precisato dagli studiosi di scienza politica , che sulla scorta del famoso libro di Robert Putnam sulla 'tradizione civica' delle regioni italiane ...

Elezioni politiche 2018 : le due Italie post-voto : La vittoria del centrodestra al Nord e quella del Movimento 5 stelle al Sud ripropongono un'antica spaccatura. Forse è ora di pensare a politiche differenti per riunire quei due mondi così diversi

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni Russia - trionfo per Vladimir Putin (19 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Vladimir Putin trionfa con oltre il 70%. Continuano le telefonate per uscire dall'empasse post elezioni. Orrore a Canicattini Bagni.

Elezioni 2018 - Salvini : “Governo con M5S non è impossibile. Io non voglio tornare al voto” : Per il leader del Carroccio, un governo Lega-M5S non è né impossibile nè irrealizzabile. Intervistato a Domenica Live, Matteo Salvini ha dichiarato: "voglio vedere cosa vogliono fare. Mio dovere è andare a sentire tutti. Non c’è niente di impossibile e irrealizzabile, ma non si può andare al voto subito".Continua a leggere

Elezioni 2018 - Di Maio : “Ho sentito Salvini - vogliamo far partire la legislatura il prima possibile” : Luigi Di Maio ha dichiarato di aver sentito telefonicamente il leader della Lega, Matteo Salvini, e di aver "convenuto sulla necessità di far partire il Parlamento quanto prima".Continua a leggere

Elezioni 2018 - Veltroni : “La sinistra ha perso il rapporto con il popolo. Il Pd dialoghi con M5S” : Secondo l'ex segretario del Pd, Walter Veltroni, la sconfitta elettorale "non nasce per caso. Non è un accidente. La sinistra non ha colto la trasformazione della società. Ha perso il rapporto con il popolo. Senza il popolo non esiste sinistra".Continua a leggere

Elezioni 2018 - Maroni : “Un governo Lega-M5s? Impossibile - romperebbe il centrodestra” : Intervistato a In Mezz'ora, l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha sostenuto sarebbe Impossibile un governo Lega-Movimento 5 Stelle: "romperebbe il centrodestra e metterebbe in crisi i governi regionali e locali. Spero che l'alleanza di centrodestra venga confermata".Continua a leggere

Elezioni 2018 – Paragone - Mor - Bagnai. Ecco i blogger de ilfattoquotidiano.it che sbarcano (in diversi partiti) in Parlamento : Dal blog su ilfattoquotidiano.it agli scranni del Parlamento. Sei deputati o senatori della nuova legislatura hanno offerto (in passato o tuttora) competenze, idee, opinioni, notizie, ai lettori di questo sito. Da giovedì prossimo 23 marzo – quando si insedieranno le Camere -, la loro tribuna si sposterà dalle pagine de ilfattoquotidiano.it (popolate dai severissimi commenti dei nostri lettori) alle poltrone della Camera e del Senato. A ...

Elezioni 2018 - Macron-Merkel : “Le elezioni italiane hanno scosso il contesto europeo”. Rafforzato asse franco-tedesco : Il risultato del voto italiano costringe l’Unione europea ad avere una trazione ancor più franco-tedesca. È questo il senso delle parole pronunciate dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel durante la conferenza stampa congiunta di Parigi. “Le elezioni italiane hanno scosso il contesto europeo” ha detto il numero uno dell’Eliseo. Che poi ha specificato: “Il lavoro che ci ...

Elezioni 2018 - Gentiloni : “Ora servono scelte cruciali - bisogna curare le cicatrici del Paese” : Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni riflette sulla fase di passaggio che sta vivendo il Paese parlando di un momento in cui "siamo chiamati a delle scelte che possono rivelarsi cruciali", mettendo al centro dell'agenda le cicatrici sociali del Paese.Continua a leggere

Elezioni 2018 : M5S e Lega continuano a crescere - Pd e Forza Italia in caduta libera : Gli ultimi sondaggi condotti da Swg rilevano un calo di consensi per il centrosinistra e per Forza Italia. Stando alle ultime rilevazioni, Liberi e Uguali non entrerebbe in parlamento attestandosi al 2,8%, M5S sarebbe sempre primo partito al 34,5%, la Lega sfonderebbe il tetto del 20% attestandosi al 22, 3 (+4,9% rispetto al 4 marzo), mentre Forza Italia crollerebbe al 10,5%.Continua a leggere