Eleonora Pedron flirt con la iena Nicolò De Devitiis

Eleonora Pedron lascia Tommy Vee per un inviato de Le Iene : lo scoop : Eleonora Pedron e Tommy Vee si sono lasciati: un inviato de Le Iene prende il posto del deejay Eleonora Pedron e Tommy Vee si sono lasciati ma a prendere il posto del deejay è già arrivato un altro uomo, un noto inviato del programma TV Le Iene. Lo scoop è stato riportato oggi dal settimanale […] L'articolo Eleonora Pedron lascia Tommy Vee per un inviato de Le Iene: lo scoop provIene da Gossip e Tv.

Eleonora Pedron “fugge” con i figli/ Foto - alle Maldive per dimenticare Tommy Vee (e Max Biaggi)? : Eleonora Pedron, da mamma single, si gode una meritata vacanza alle Maldive con i figli avuti da Max Biaggi, Ines Angelica e Leon Alexandre. Che voglia dimenticare un ex amore?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:45:00 GMT)

Eleonora Pedron con i figli si rilassa alle Maldive : Eleonora Pedron in pigiama, nel lettone con i figli ancora con gli occhi chiusi, scatta la prima foto della giornata in vacanza alle Maldive. La Pedron in spiaggia mette a nudo le sue forme toniche con un bikini nero. Mamma giocherellona con Ines e Leon, Eleonora al momento giusto si regala anche qualche foto tutta sola. Si pensava che dietro la rottura tra Max Biaggi e Bianca Atzei ci fosse un ritorno di fiamma del pilota con Eleonora Pedron, ...

Quelli che il calcio ospiti 21 gennaio 2018 : Bouchra - Mara Maionchi ed Eleonora Pedron : A Quelli che il calcio, ospiti della puntata del 21 gennaio 2018, vi saranno: Bouchra, Mara Maionchi ed Eleonora Pedron. Sono questi i personaggi scelti da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran per il grande ritorno su Rai 2 dopo la lunga pausa natalizia. L’appuntamento è per domenica 21 gennaio 2018 dalle 13:45 circa, sulla seconda Rete Rai. L’amatissima trasmissione, che segue i risultati delle partite di calcio di Serie A ed ...

Eleonora Pedron torna single : finita la storia con Tommy Vee : Anche la ex compagna di Max Biaggi, Eleonora Pedron, è tornata single: è finita la storia con il dj Tommy Vee.Sono passati soltanto sei mesi dal loro primo bacio "ufficiale", ma purtroppo la loro relazione è già naufragata. Eleonora Pedron e Tommy Vee si sono lasciati prima delle feste natalizie. A rivelarlo è stata la stessa showgirl al settimanale Chi. Già qualche settimana fa, prima dell'ufficializzazione della loro ...

