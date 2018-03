Edoardo Leo | «Non avrai altro io all’infuori di me»

vanityfair

: RT @EPCCattelan: Seratona stasera a #EPCC con ben 4 ospiti: Giuseppe Battiston, Margherita Buy, Edoardo Leo e Giulia Michelini! #EPCC - _beingaunicorn_ : RT @EPCCattelan: Seratona stasera a #EPCC con ben 4 ospiti: Giuseppe Battiston, Margherita Buy, Edoardo Leo e Giulia Michelini! #EPCC - molinaro_enrico : RT @RichardDaley: Cattelan:' 'tra poco ci vediamo qui con Battiston, Margherita Buy, Giulia Michelini, Edoardo Leo...'. Manco ha finito la… - pepsiele : Quanto mi piace Edoardo Leo? [] Molto [] Moltissimo #EPCC -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Io c’è, sinossi: «È la storia di un tipico cine italiano che tenta di non pagare le tasse in qualsiasi modo e quando scopre che lo può fare fondando un culto religioso decide di inventarsene uno, lo ionismo, un credo perfetto per questi tempi di solitudine, individualismo sfrenato e insicurezze croniche. Alla base c’è l’idea che tu sia la persona migliore del mondo, che devi credere soltanto in te e che ognuno per se stesso sia un piccolo dio». L’espediente narrativo che dà radici al paradosso di Io c’è, il secondo lungometraggio di Alessandro Aronadio (producono IIF e Vision, distribuisce in sala quest’ultima dal 29 marzo), diceLeo, è più reale che fantasioso: «Lo Stato non può importi una religione e quindi chiunque, compilando un modulo e dimostrando di avere un certo numero di adepti, può crearne una». Architettare una nuova religione partendo da zero è un viaggio ...