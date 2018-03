Ecco a voi la nuova Inter formato Champions League | campioni in ogni reparto

“The Voice of Italy 2018” : Ecco tutte le novità della nuova edizione : Un cast rinnovato e un meccanismo nuovo: così, da giovedì 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e Radio2, riparte “The Voice of Italy 2018”. A condurre le 8 puntate del talent show che ha conquistato mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo arriva Costantino della Gherardesca mentre le poltrone girevoli ospitano il veterano J-Ax e coach “esordienti” Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Costantino segna una rivoluzione nella modalità di ...

J-Ax a Blogo : "Ho cambiato idea su The Voice - Ecco perché. Sorci Verdi una Caporetto" (video) : Giovedì 22 marzo torna su Rai2 The Voice of Italy con una quinta edizione completamente rinnovata. C'è solo J-Ax a garantire la continuità con il passato: "Non voglio fare confronti con le precedenti stagioni, anche perché il mio stato emotivo è completamente diverso. Devo dire che adesso sono lucido e calmo, prima ero completamente frastornato dal mondo attorno a me perché erano le prime esperienze televisive", ha dichiarato a margine della ...

Fresco by revoilution : Ecco il mini frantoio da tavola : E’ stato sviluppato un modello di “frantoio domestico” che consente la spremitura a freddo con un processo tutto rivoluzionario. Diventa possibile avere l’olio d’oliva extravergine direttamente a casa, ed averlo ogni giorno, in ogni momento dell’anno e anche al termine della stagionalità delle olive. Questo è possibile grazie alle Polpe Fresco by revoilution! Le Polpe altro non sono che olive raccolte (secondo ...

Ecco perché non dovreste mai accettare la prima stanza d'albergo a voi assegnata : Ognuno di noi ha sperimentato la delusione da hotel. Arrivi in quello che pensavi sarebbe stato un posto meraviglioso dove stare, per poi finire in una stanza d'angolo al primo piano, con vista sul parcheggio ed infestata dalla puzza di sigaretta.Consiglio dell'esperto: questa è la ragione per cui bisognerebbe SEMPRE chiedere di cambiare stanza, dopo aver visto la prima che vi viene offerta.Spesso, la seconda stanza assegnata (o la terza ...

Ecco a voi X-ONE H1 - il nuovo smartwatch ibrido a movimento svizzero : X-ONE H1 è un nuovo smartwatch ibrido che ha già ampiamente superato l'obiettivo su Kickstarter: da una parte può contare sul movimento meccanico svizzero, dall'altra su diverse funzionalità smart, anche molto particolari (come il codice morse). L'articolo Ecco a voi X-ONE H1, il nuovo smartwatch ibrido a movimento svizzero è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Fiorello - Ecco il suo blob elettorale : “Ho visto cose che voi umani…”. Da Di Maio a Maria Elena Boschi - ai capelli di Silvio : La campagna elettorale volge al termine, eccola riassunta da Fiorello. E il celebre ‘Ho visto cose che voi umani…’ di Blade Runner introduce i protagonisti della sfida di queste politiche. Compreso Silvio Berlusconi che torna da Bruno Vespa per firmare il contratto con gli italiani: “E ha più capelli della prima volta” L'articolo Fiorello, ecco il suo blob elettorale: “Ho visto cose che voi ...

Il volontariato di Dries Mertens : “Non volevo che si sapesse - ma i giornali ne parlano. Ecco cosa faccio - venite anche voi” : “Alla fine ho cercato di aiutare per quello che potevo. Non era mia intenzione di far sapere certe cose tramite i social”. Dopo il racconto dei giornali sui gesti di solidarietà di Dries Mertens, dalle pizze ai clochard fino ai finanziamenti al canile, passando per l’assistenza ai bambini ricoverati in ospedale, il giocatore del Napoli è venuto allo scoperto e ha postato un video sulla sua pagina Facebook per confermare le sue ...

Volete provare una totale esperienza Pixel? Ecco il modulo Magisk che fa per voi - root - : Per chi avesse avuto almeno una volta a che fare con il mondo del modding , avrà sicuramente avuto a che fare con ROM modificate che cercano di emulare Android Stock, aggiungendo però qualche funzionalità in più. Molte aggiunte vengono prese " in prestito "...

Windows 10 on ARM in esecuzione su un Lumia Hapanero - Ecco a voi un video inedito : Nelle ultime settimane abbiamo assistito a degli sviluppatori che ci hanno mostrato Windows RT, Windows PE e Windows 10 on ARM sui dispositivi Lumia, i quali ufficialmente non potrebbero in alcun modo essere dotati di tali sistemi operativi in quanto destinati ad un’altra categoria di device. Concentrandoci nello specifico su Windows 10 on ARM, che è anche il più interessante da tutti i punti di vista, fino ad ora i developer e alcuni ...

Windows 10 on ARM in esecuzione su un Lumia Hapanero - Ecco a voi un video inedito : Nelle ultime settimane abbiamo assistito a degli sviluppatori che ci hanno mostrato Windows RT, Windows PE e Windows 10 on ARM sui dispositivi Lumia, i quali ufficialmente non potrebbero in alcun modo essere dotati di tali sistemi operativi in quanto destinati ad un’altra categoria di device. Concentrandoci nello specifico su Windows 10 on ARM, che è anche il più interessante da tutti i punti di vista, fino ad ora i developer e alcuni ...

Festa del gatto : Ecco come portarlo in volo con voi : Il 17 febbraio è la Festa Nazionale del gatto e chi gode della compagnia di questo elegante animale non potrà fare a meno di dedicargli un pensiero speciale. Uno di questi potrebbe essere un bel viaggetto insieme, di quelli che prevede un volo aereo. Anche perché, lo sappiamo che quando andate in vacanza se li lasciate soli vi si spezza il cuore. Non è un caso che, secondo una ricerca di Volagratis.com, il numero di richieste per portare in volo ...

Sharkoon SGS2 : Ecco a voi un'interessante sedia da gaming in tessuto traspirante : Sharkoon con la SGS2 introduce nella serie SKILLER una nuova sedia da gaming, rivestita completamente in tessuto traspirante. Il telaio robusto in acciaio, oltre al pistone a gas classe 4 garantiscono la massima stabilità. Le regolazioni individuali sono rese possibili mediante i braccioli 3D e lo schienale reclinabile con funzione basculante. La base a stella in acciaio con rotelle da 60 mm permettono la massima mobilità. La sedia è presente in ...

“Ciao Fru!”. Sanremo - avete sentito anche voi cosa ha detto Nina Zilli? L’ha salutato subito dopo aver cantato all’Ariston. Mistero svelato : Ecco chi è : La seconda sera del Festival di Sanremo è delle Nuove Proposte, le prime quattro (ovvero Lorenzo Baglioni che ha aperto la kermesse con ‘Il congiuntivo’, Alice Caioli con ‘Specchi rotti’, Giulia Casieri con il brano ‘Come stai’ e Mirkoeilcane con ‘Stiamo tutti bene’) ma anche l’occasione di rivedere e soprattutto riascoltare dieci dei venti Big in gara. Che, in ordine di uscita sul ...

Sanremo - seconda sera : Michelle scende le scale ed Ecco che succede sui social. L’avete pensato anche voi quando l’avete vista con l’abito fucsia? I dettagli sul look della Hunziker e - soprattutto - la reazione del popolo della rete : Festival di Sanremo 2018, eccoci alla seconda serata. serata anche di grandi ospiti, internazionali e non. Da il trio de Il Volo – Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone – che renderà omaggio a Sergio Endrigo con ‘Canzone per te’ e, insieme a Claudio Baglioni, con ‘La vita è adesso’ a Biagio Antonacci che si esibirà con ‘Mille giorni di te e di me’. Ma non è mica finita qui: sul palco ...