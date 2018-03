Eccezionale Huawei P10 Lite | il più cliccato per acquisto nuovo smartphone al miglior

optimaitalia

: Eccezionale #HuaweiP10Lite: il più cliccato per acquisto nuovo smartphone al miglior prezzo - OptiMagazine : Eccezionale #HuaweiP10Lite: il più cliccato per acquisto nuovo smartphone al miglior prezzo -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Un risultato davveroquello appena raggiunto daP10, secondo l'Osservatorio Cellulari di Trovaprezzi.it lopiù cercato dagli italiani nel periodo compreso tra lo scorso settembre e l'attuale mese di marzo. Il ricercatore medio corrisponde ad un soggetto di sesso maschile, relativamente giovane (con età tra i 25 ed i 44 anni) e con domiciliazione in Lazio, Campania e Lombardia.A cercare sono più i maschietti che le femminucce, anche se a parare unanime (non ci sono distinzioni di genere in tal senso) il re incontrato risulta sempre essereP10, al primo posto della Top5 deglipiù cercati in rete nel periodo sopra indicato.Le donne riversano la loro attenzione, subito dopo, in direzione del Galaxy S8, seguito a ruota da iPhone 6, iPhone 7 e Galaxy S7. I signori uomini, invece, hanno altre idee:P10al primo ...