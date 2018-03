Eav | sciopero voluto da una sola sigla | ' Mezzucci per ottenere promozioni'

Incidente ferroviario di Pioltello - sindacati proclamano sciopero per la sicurezza. Ma la Commissione : “Troppo poco prEavviso” : Dovevano scioperare in tutta Italia, dalle 9 alle 13 di domenica, i ferrovieri. Volevano più sicurezza sui binari, dopo il deragliamento di Pioltello, nel quale hanno perso la vita 3 passeggere e altri 46 pendolari sono rimasti feriti. Ma dalla Commissione statale che garantisce i servizi essenziali, tra i quali c’è proprio il trasporto ferroviario, è arrivato un no fermo: troppo poco preavviso. Ma la legge sembra dire altro: se si protesta per ...