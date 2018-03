E' stato uno shock Mondiale

Torino - spara alla gamba di uno spacciatore senegalese : arrestato il sospettato : Si chiama Davide Lorenzetti , il 35enne di Venaria , Provincia di Torino , accusato di aver gambizzato un senegalese lo scorso 22 febbraio. Il ragazzo, tatuatore di professione, è stato arrestato ...

Ndrangheta - arrestato per un altro omicidio uno degli assassini del piccolo Nicholas Green : Operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia per l'esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti a vario titolo ...

Ubriaco rovescia cassonetti - picchia i poliziotti e ne manda uno all'ospedale : arrestato : 'Sbagliato incolpare i vigili del fuoco per un ritardo nel soccorso' 3 Sequestrata in casa e picchiata per anni dal marito, salvata dalla polizia municipale 4 Scontro alla rotonda di via Genova, tre ...

“Un film horror”. Ritrovamento agghiacciante a Venezia. Da 7 anni di lui non si sapeva più nulla - nessuno lo aveva più cercato ed era anche stato cancellato dall’anagrafe. Poi la scoperta più macabra (e triste) di sempre : Una scenda da film dell’orrore a Venezia. In un piccolo appartamento del centro storico è stato rinvenuto il cadavere mummificato di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Natanti i quali ipotizzano che la salma potrebbe essere quella del 75enne che risultava essere stato cancellato dall’anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile. La casa, in Sestriere Dorsoduro, era in una situazione di degrado ...

L'incubo di un operaio : arrestato per uno scambio di persona e in carcere da innocente : Da quel giorno è costretto a prendere gli ansiolitici. Da quel giorno, nonostante in vacanza lui non ci sia mai andato, non ha più ferie al lavoro. Anzi, da quel giorno - se non fosse stato per la caparbietà del suo avvocato -...

“Era ancora viva…”. Omicidio Cisterna : dettagli strazianti. La terribile morte di Alessia e Martina è stato uno choc. Quello che è uscito fuori sulla più piccola delle figlie di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo fa rabbrividire : Nuove pesanti rivelaziono, riguardanti la strage di Latina. Martina, la figlia più piccola di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo, non è morta nel sonno, come si era detto inizialmente, ha sentito tutto e si è accorta di Quello che stava accadendo in casa. Secondo Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto?, la piccola era sveglia quando suo padre si aggirava nell’appartamento di Cisterna di Latina armato e pronto a ...

“Aiuto!”. Terrore al luna park : un’ora di inferno sulla giostra. Il video postato in rete da uno dei presenti. Da pelle d’oca : Un tranquillo week end di paura. Oltre ad essere il nome di un’ottima pellicola degli anni ’70 è anche quello trascorso da un gruppo di ragazzi che avevano deciso di passare qualche ora di svago in un parco divertimenti. E quale posto migliore di un parco giochi, terra d’elezione per i film horror da “La bambola assassina” al remake di “Non aprite quella porta”, per un po’ di sana adrenalina? A loro, di sicuro non sarà piaciuta. Ma ...

Lui pestato - lei stuprata Incubo a Milano : caccia a uno straniero : Eppure l'ennesima violenza sessuale a Milano sarebbe avvenuta proprio qui, lunedì poco prima di mezzanotte, nel silenzio dell'isolamento cercato e trovato dai due per appartarsi e isolarsi dal mondo ...

Donald Trump licenzierà segretario stato Rex Tillerson - al suo posto numero uno Cia Pompeo : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump licenzierà il segretario di Stato Usa Rex Tillerson. E' quanto emerge dalle indiscrezioni riportate dal Washington Post, secondo cui Trump avrebbe scelto ...

“Ciao ciao Federica”. Filippo Magnini si consola alla grande. Chi lo voleva “vedovo” disperato è destinato a rimanere deluso. Ecco con chi è stato pizzicato il campione. Una bellezza seconda a nessuno : Eccoli là, belli, giovani e innamorati. Lui che la circonda con il suo braccio. Lei che sorride con il volto e con gli occhi che non nascondono come ci sia qualcosa che vada ben oltre l’amicizia. Che i due si frequentassero da un po’ era cosa nota, certo nessuno si aspettava un’evoluzione così rapida di un rapporto che di tenero sembrava avere ben poco. E invece Filippo Magnini, l’ex campione del mondo di nuoto, e Giorgia Palmas, velina ...

Morte Giampiero Maracchi - l’Anbi Toscana : “E’ stato uno scienziato di primo piano” : “I Consorzi di Bonifica della Toscana si uniscono al cordoglio di familiari, amici, colleghi e dei tanti che hanno avuto modo, in questi anni, di conoscere e apprezzare il professor Giampiero Maracchi. Climatologo stimatissimo nel mondo accademico come fra il grande pubblico televisivo, era attualmente presidente dell’Accademia dei Georgofili e, nei suoi vari ruoli, ha sempre collaborato con Anbi Toscana e con i Consorzi di Bonifica ...

Anziani uccisi a Cison - arrestato Sergio Papa/ A Refrontolo nessuno lo conosce : il profilo del sospetto killer : Cison, arrestato presunto assassino di Loris Nicolasi e sua moglie Anna Maria Niola. Ultime notizie: risolto il caso degli Anziani massacrati a Rolle? Possibile movente economico(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:36:00 GMT)

Si dimette l’unica donna a capo di uno stato africano : Ameenah Gurib-Fakim, presidentessa delle Mauritius, è stata accusata di aver usato una carta di credito di una NGO per acquisti personali The post Si dimette l’unica donna a capo di uno stato africano appeared first on Il Post.

“Falso! Ecco perché l’ho lasciato”. Cristina Chiabotto choc. La fine della storia con Fulco è stata molto chiacchierata e l’attore con la sua ex è stato piuttosto pesante. Ma adesso viene fuori la verità che nessuno si aspettava : “Sto toccando il fondo…” : La fine della storia d’amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco ha lasciato tutti stupiti. La coppia era insieme da ben 12 anni e sembrava che le cose tra loro andassero bene, ma non era così e alla fine i nodi sono venuto al pettine. Fino ad oggi, l’ex miss Italia aveva preferito mantenere un certo riserbo sulla cosa, ma dopo che l’attore napoletano ha fatto diverse dichiarazioni, non proprio benevole, ha deciso che era arrivato il ...