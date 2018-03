E' il giorno dei David

“È successo al matrimonio - giuro”. Stefano De Martino - sei serio? Indietro il nastro al gran giorno con Belen. Voi direte che non è possibile - che l’inviato dell’Isola dei Famosi sta scherzando. E invece no : tutto vero (amarezza) : “Quando a lungo andare scopri che il carattere di uno non si sposa con quello dell’altro è meglio separarsi”. Parola di Stefano De Martino, che così ha fatto. Con Belen naturalmente, la sua ex moglie e madre di Santiago, che l’inviato dell’Isola dei Famosi non vede l’ora di riabbracciare dopo due mesi e più di lontananza forzata. Il matrimonio Rodriguez-De Martino è finito da tempo. Lei ha voltato ...

A2A positiva nel giorno dei conti : Si muove in modesto rialzo il titolo A2A , che passa di mano in progresso dello 0,43% nel giorno in cui alzerà il velo sui conti d'esercizio. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...

Il primo giorno dei neo-senatori : 'Chi paga le spese?' : 'Che gioia, che bello. Ma quanto durerà?'. La carica delle matricole, nel giorno del debutto della legislatura, è un mix trasversale di letizia e di timore. 'Per esserci, ci siamo', dicono tre ...

Festa del papà 2018 - domani è San Giuseppe/ Auguri e frasi WhatsApp : 19 marzo - il giorno speciale dei padri : Auguri Festa del papà 2018: domani è San Giuseppe, frasi d'autore più belle, dediche e pensieri da inviare via WhatsApp o sms (ma anche dire a voce) nella Festa dedicata alla figura paterna.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:00:00 GMT)

Fermo. Variante al Prg a San Michele Terra - tassa di soggiorno e Asite : le perplessità dei Cinque Stelle dopo il consiglio comunale di ieri : Un consiglio comunale infinito e fitto di punti importanti. Un consiglio comunale che ha visto la presenza tra il pubblico della neo eletta portavoce M5S alla Camera Mirella Emiliozzi, a testimonianza ...

Ripassiamo i capolavori di David Cronenberg - nel giorno dei suoi 75 anni : David Cronenberg è unanimemente ritenuto un regista di culto, autore di pellicole che negli anni sono diventate pietre miliari di un genere di cui egli è il maggior rappresentate: il Body Horror, dove la deformità del corpo si accompagna alla degenerazione mentale dell’individuo. Una carriera lunga oltre 50 anni – il primo cortometraggio risale addirittura al 1966 – che lo ha visto cimentarsi non solo nel genere horror, ma ...

Salute - SIMG : “Ogni giorno informiamo le famiglie sul valore dei vaccini” : “Accogliamo con soddisfazione la notizia del raggiungimento del tasso di copertura del 95% per il vaccino esavalente. È la soglia che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito come obiettivo da raggiungere per avere una copertura ottimale della popolazione. Un risultato ottenuto grazie alle campagne mediatiche e, soprattutto, con il lavoro quotidiano, capillare e continuo dei medici di famiglia”. Il dott. Claudio Cricelli, ...

Denaro su Italgas nel giorno dei conti : Avanza Italgas , che guadagna bene, con una variazione dell'1,21%, nel giorno in cui la società pubblicherà i risultati di periodo. Gli acquisti premiano anche le altre utilities: Enel +0,91%, Snam +1,...

Se un marziano vedesse lo sciopero dei mezzi nel giorno della Festa della donna : Trenitalia, Trenord e Italo, gli aerei di Alitalia e Blue Panorama e i mezzi pubblici locali di molte parti d'Italia: oggi faranno sciopero. Non solo: a Milano sciopera ATM, a Torino GTT, a Napoli ANM, a Roma ATAC e Roma TPL, a Bologna TPER, a Firenze ATAF e a Genova AMT.Ma che succede? Forse c'è un contratto collettivo non rinnovato da mesi e mesi? Forse sono state imposte condizioni di lavoro inaccettabili? No, macché. Oggi ...

Astori - il giorno dei funerali : l'ultimo abbraccio di Firenze alla basilica di Santa Croce : 9.50 - Sono entrati nella basilica anche il ministro dello Sport Luca Lotti , il presidente del Coni Giovanni Malagò , il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini e il suo vice ...

Astori - il giorno dei funerali : centinaia di persone in piazza Santa Croce : FIRENZE - centinaia di persone si sono riversate in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali di Davide Astori , che saranno celebrati nell'omonima basilica alle 10 dal cardinale Giuseppe Betori, ...

Come muoversi nel giorno dello sciopero dei trasporti : Lo sciopero generale, che coincide con la festa della donna , blocca molti settori sia nel pubblico che nel privato. Coinvolti soprattutto i trasporti , locale, ferroviario e aereo, con grossi disagi ...