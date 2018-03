È guerra legale al «fondo truffa» che ha bruciato 600 milioni di risparmi

ilsole24ore

(Di mercoledì 21 marzo 2018) I grandi studi legali statunitensi stanno preparando colossali class action per risarcire iatori dopo lo scandalo del“Protezione e Crescita” (crollato a -80% in due giorni): venduto come prudente investimento per tranquilli padri di famiglia, in realtà aveva messo in piedi strategie speculative ad altissimo rischio...