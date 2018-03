“È andata così” Omicidio Vannini | la ricostruzione choc Le parole di Antonio Ciontoli

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Si è svolta alla Corte d’Assise di Roma l’udienza per l’di Marco, il giovane ucciso da un colpo di pistola, il 17 maggio del 2015, mentre si trovava ospite a casa della fidanzata Martina. Quella tragica sera nella villetta a Ladispoli erano tutti presenti:, luogotenente della Marina Militare di 48 anni, la moglie Maria, Martina, fidanzata con Marco, e Federico, fidanzato con Viola Giorgini. La famigliaè accusata divolontario, mentre Viola è accusata di omissione di soccorso. Oggi, 21 marzo 2018, si è tornati in aula per il processo sulla morte del giovane. É stata una delle ultime udienze in vista della sentenza, prevista per il 18 aprile. Come riporta il quotidiano online Terzo Binario, il pubblico ministero Alessandra D’Amore ha chiesto 21 anni di reclusione per, 14 ...