Dybala e Simeone | incontro a Madrid Ma è stato solo un saluto

gazzetta

: Cena #Simeone-#Dybala a Madrid. A) Simeone va alla #Juve. B) Dybala va nella futura squadra di Simeone (#Psg?). C)… - FBiasin : Cena #Simeone-#Dybala a Madrid. A) Simeone va alla #Juve. B) Dybala va nella futura squadra di Simeone (#Psg?). C)… - PremiumSportHD : #premiumsport #Juve La notizia che movimenta il #calciomercato. #Dybala - junews24com : Dybala, dalla cena con Simeone alla cena messicana con gli amici – FOTO -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Ti fai un paio di giorni di vacanza e per due volte ti ritrovi in apertura su molti, anche se non tutti, organi di informazione sportiva. E non. Se ti chiami Paulopuò succedere anche ...