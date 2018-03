' Dybala a cena con Simeone' | l' Atletico fa tremare la Juventus

Simeone a Cena con Dybala a Madrid : Il tecnico dell’Atletico Madrid , Diego Simeone si è incontrato lunedì a Cena a Madrid con l’attaccante argentino della Juventus, Paulo Dybala , che si sta godendo alcuni giorni di vacanza, come riportato da Radio Marca. L’incontro si è svolto in un ristorante del centro della capitale spagnola ed è durato circa un’ora. L’incontro potrebbe essere legato alla possibile partenza di Antoine Griezmann a fine stagione, con ...

Nuovo avvistamento a Madrid : Dybala a cena con Simeone : Madrid - Un altro avvistamento a Madrid per Paulo Dybala , che con la sua presenza nella Capitale spagnola - dove è andato per passare una breve vacanza approfittando della mancata convocazione nell' ...

Fiorentina-Juventus - retroscena su Dybala : il ‘discorso’ ai compagni dell’attaccante : Si avvicina l’inizio della 24^ giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con l’interessantissimo match tra Fiorentina e Juventus, gara assolutamente da non fallire per i rispettivi obiettivi delle due squadre. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno intenzione di tornare nuovamente in vetta in attesa della gara del Napoli ma la gara contro i viola non sarà semplice anche per l’ambiente che si respirerà al Franchi. ...