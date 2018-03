Drone | quale comprare

chimerarevo

(Di mercoledì 21 marzo 2018) La diffusione dei droni negli ultimi due anni è stata davvero esponenziale. Da semplici giocattoli si sono evoluti sempre di più fino a diventare veri e propri radiomodelli utilizzati anche in ambito professionale. I più piccoli stanno sul palmo di una mano e pesano pochi grammi. Sono facilmente controllabili tramite smartphone e sono poco più di un passa tempo. I droni più evoluti invece vengono utilizzati oltre che per hobby, anche nei lavori più disparati. Li utilizza la polizia, le televisioni e addirittura potrebbero sostituire, almeno in città, i fattorini dei corrieri. Questi modelli sono più grandi, tecnologicamente più avanzati e sopratutto molto costosi. Se vi state avvicinando al mondo dei droni molto probabilmente vi state chiedendosia il migliordisponibile sul mercato. La risposta non è mai assoluta. La discriminante è rappresentata dall’utilizzo che ...