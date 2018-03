Droghe | 1 persona su 10 che non ha mai fatto uso di cocaina o eroina ne ha le tracce sui

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018) Gli scienziati dell’University of Surrey hanno scoperto che leora sono così diffuse che il 13% dei partecipanti ad un test avevadidi classe A nelle proprie impronte digitali, nonostante non ne avesse maiuso. Ora i ricercatori hanno creato un modo definitivo per dimostrare la differenza tra coloro che fanno uso diede coloro che sono esposti allea causa diri ambientali. In uno studio pubblicato da Clinical Chemistry, i ricercatori dell’University of Surrey hanno testato le impronte digitali di 50 volontari che non assumevanoe di 15 persone che avevanouso dinelle 24 ore precedenti. Nonostante i volontari non ne avesserouso, sono state trovatedidi classe A. Circa il 13% delle impronte contenevae l’1% conteneva un metabolita dell’. Stabilendo un valore di ...