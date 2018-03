Dopo la ISS | le nostre case spaziali del futuro

Ciaccheri : Dopo anno di commissariamento politico al voto in primavera : Roma – Ciaccheri: finalmente parole chiare sul futuro del Municipio VIII Roma – Di seguito le parole affidate a Facebook dal candidato presidente nel Municipio... L'articolo Ciaccheri: dopo anno di commissariamento politico al voto in primavera proviene da Roma Daily News.

“Che figura di m***”. Rissa in diretta tv a Domenica Live (e Barbara D’Urso muta). Karina Cascella si scaglia contro Monica Setta. Quello che capita Dopo è trash all’ennesima potenza : Da Barbarona D’Urso può succedere di tutto, lo sappiamo. Ma a volte, anche quando il “tutto” accade, beh, si rimane di sasso come fosse la prima volta. Ennesima “sceneggiata” esplosiva a Domenica Live. L’Isola dei famosi fa impazzire Barbara D’Urso e due sue ospiti, Karina Cascella e Monica Setta. In studio si parla della presunta relazione clandestina tra Amaurys Perez e Cecilia Capriotti, due naufraghi in ...

“Che figura di m***”. Rissa in diretta tv a Domenica Live (e Barbara D’Urso muta). Karina Cascella si scaglia contro Monica Setta. Quello che capita Dopo è trash all’ennesima potenza : Da Barbarona D’Urso può succedere di tutto, lo sappiamo. Ma a volte, anche quando il “tutto” accade, beh, si rimane di sasso come fosse la prima volta. Ennesima “sceneggiata” esplosiva a Domenica Live. L’Isola dei famosi fa impazzire Barbara D’Urso e due sue ospiti, Karina Cascella e Monica Setta. In studio si parla della presunta relazione clandestina tra Amaurys Perez e Cecilia Capriotti, due naufraghi in ...

Diffamò Burioni - Red Ronnie a processo : 'Accuse e allusioni' Dopo la trasmissione Virus : Secondo il difensore di Red Ronnie, l'avvocato Guido Magnisi, si trattò di ' pieno diritto di cronaca ' nel ' dare spazio a un padre che faceva una critica ' nei confronti del medico.

Serie B - il Foggia commissariato Dopo l’arresto del patron Sannella : Un commercialista di Bari sarà mministratore giudiziario del club pugliese per un anno, in seguito all'indagine sul patron L'articolo Serie B, il Foggia commissariato dopo l’arresto del patron Sannella è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Riciclaggio - Foggia calcio commissariato Dopo l'arresto del patron Fedele Sannella : L'inchiesta della Dda sull'autoRiciclaggio di quasi 2 milioni di euro: secondo gli inquirenti venivano pagati in nero anche i giocatori e l'allenatore De...

U&D - Anna Tedesco Dopo l'addio alla trasmissione : 'Chi si svende lo fa in base al prezzo del suo valore - niente!' : ... @Tedesco_Anna, in data: Mar 7, 2018 at 11:08 PST Apparentemente aggressiva, a volte anche in modo marcato, quasi a volermi difendere dal mondo intero. E invece, null'altro vi è dietro quest'armatura ...

Gigi D'Alessio - la voce Dopo l'addio con la Tatangelo : "Quella fan affettuosissima..." : Se ne sono dette e scritte di tutti i colori sulla separazione tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo,

“Vi dico io la verità”. Sarah Scazzi - l’ira Concetta Serrano. La mamma della piccola di Avetrana torna a parlare Dopo l’apparizione di Sabrina e Cosima Misseri a ‘Storie maledette’ : “Cosa ci hanno fatto…” : Le lacrime di Sabrina Misseri, la voce ferma della madre Cosima. E poi la vita di tutti i giorni dentro il carcere, tra i corsi di ginnastica e quelli di cucito. Cosima che nasconde il tempo ai suoi occhi con l’uncinetto e Sabrina che si butta a capofitto negli studi con l’obiettivo di ottenere la licenza superiore. Più che un’intervista, quella di Franca Leosini, è stato uno squarcio a 360° su due vite sospese, che girano intorno a ...

U&D - Anna Tedesco Dopo l'addio alla trasmissione : "Chi si svende lo fa in base al prezzo del suo valore - niente!" : ROMA ? Ha abbandonato ?Uomini e donne? sezione Trono Over, come anticipato da Leggo.it, dopo anni di partecipazione, ma Anna Tedesco ha ancora alcuni messaggi da lanciare attraverso...

LIVE Curling - Mondiali femminili in DIRETTA : Italia-Svezia 0-2 Dopo tre end - Campionesse Olimpiche fortissime : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Mondiale 2018 di Curling femminile. L’Italia vuole subito rialzarsi dopo la sonora sconfitta maturata contro gli USA. Oggi le azzurre sfideranno la Scozia e la Svezia in un doppio confronto che può già essere determinante per il nostro futuro nel torneo. Diana Gaspari e compagne sono chiamate a una clamorosa impresa contro le anglosassoni e contro le Campionesse ...

Ah però! Francesco Monte e Paola Di Benedetto - succede subito Dopo Verissimo. Da Silvia Toffanin i due ex naufraghi si sono trattenuti. Poi - però - lasciato il salotto tv… Chi aveva anche il minimo dubbio su di loro dovrà ricredersi : A Verissimo è andata in scena l’intervista di Paola Di Benedetto, poi raggiunta a sorpresa da Francesco Monte. I due ex naufraghi si sono ricongiunti da pochissimo e, per la prima volta e insieme, hanno raccontato a Silvia Toffanin della storia d’amore sbocciata ma subito messa in stand by in Honduras. Il flirt era appena nato quando lui, travolto dal canna-gate, ha deciso di abbandonare il reality. Lei, invece, ha resistito ...

Francesco e Paola : il gesto d’amore Dopo l’intervista a Verissimo : Francesco Monte e Paola Di Benedetto: il gesto d’amore dopo Verissimo Da quando sono usciti dall’Isola dei Famosi Francesco Monte e Paola Di Benedetto stanno facendo sognare i loro fan. dopo la fine della storia con Cecilia Rodriguez, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra aver trovato il sorriso con Madre Natura. Bellissimi e […] L'articolo Francesco e Paola: il gesto d’amore dopo l’intervista a ...

“Inizia così la mia nuova vita”. La svolta di Loredana Lecciso : Dopo le vicissitudini sentimentali - ecco la decisione a sorpresa anticipata dalla solita Barbara D’Urso. Chissà cosa ne pensa Al Bano… : Una relazione che in queste ultime settimane aveva tenuto banco sulle testate di gossip, quella tra Al Bano e Loredana Lecciso, della quale non è ancora del tutto chiara la natura e che secondo alcune testate sarebbe arrivata al suo capolinea, dopo due figli insieme e un rapporto che sembrava poter resistere davvero a tutto. La reunion artistica con Romina Power aveva secondo molti fanno innervosire non poco l’esuberante Loredana, e ...