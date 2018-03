Doccia freddissima su OnePlus 6 | il possibile prezzo | che aumenti rispetto a OnePlus 5

optimaitalia

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Probabilmente non riusciremo a toccarlo con mano prima del mese di giugno, ma dopo alcune indiscrezioni che hanno messo in evidenza quelli che saranno probabilmente i punti di forza per6, come vi abbiamo raccontato sulle nostre pagine, oggi tocca affrontare l'argomento sotto un altro punto di vista. E si tratta di un argomento molto delicato per il pubblico visto che i rumors del 21 marzo investono direttamente ildel device.Secondo quanto riportato da una fonte come Gizmochina, infatti, le indiscrezioni sulla scheda tecnica sarebbero sì confermate, ma allo stesso tempo la versione più evoluta di6 potrebbe essere commercializzata ad unnettamente più altoa quanto avvenuto con l'esordio di5 e 5T. Mettiamo da parte i preamboli e andiamo dritti al punto, perché il sito in questione ci dice che il device potrebbe arrivare qui ...