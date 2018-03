Disturbi del basso tratto urinario | lo stare seduti e l’inattività fisica possono

Lo stare seduti e l’inattività fisica possono aumentare il rischio di Disturbi del basso tratto urinario : stare seduti a lungo e una bassa attività fisica sono collegati allo sviluppo di disturbi del basso tratto urinario (LUTS), secondo uno studio condotto su 69.795 uomini coreani di mezza età e pubblicato sulla rivista medica BJU International. Un team guidato dai ricercatori del Kangbuk Samsung Hospital, in Corea del Sud, ha scoperto che il tasso di incidenza dei disturbi del basso tratto urinario – che si riferiscono a disturbi nel riempimento ...

La giornata del Fiocchetto Lilla contro i Disturbi alimentari. Vanessa Ferrari : “Ne ho sofferto anche io : per essere grandi sportivi non si deve patire la fame” : Giovedì 15 marzo è la giornata del Fiocchetto Lilla, il simbolo della lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. Chi ha sofferto e chi soffre di anoressia e bulimia sa cosa significa. Questo articolo viene dal profondo del cuore per sostenere chiunque si sia ritrovato in questa brutta situazione, con la speranza di riuscire a vincere una durissima lotta che il più delle volte è anche contro se stessi e non soltanto contro un male che ...

Giornata del Fiocchetto lilla contro i Disturbi alimentari/ Anoressia e bulimia : tre milioni di casi in Italia : Giornata del Fiocchetto lilla contro i disturbi alimentari. Anoressia e bulimia: tre milioni di casi in Italia, più di 3000 vittime all'anno. Le ultime notizie e un disperato appello(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:43:00 GMT)

Medicina riabilitativa - le risposte della Comunicazione Aumentativa Alternativa CAA ai Disturbi del linguaggio : Nell’era della Comunicazione eletta a mito, quella dei social network, c’è chi fa fatica a comunicare. Sono i pazienti BCC, ossia portatori di Bisogni Comunicativi Complessi, che individuano deficit di origine varia. La risposta della Medicina riabilitativa è multidisciplinare, ma in particolare la Logopedia attraverso le tecniche che vengono indicate con un altro acronimo, CAA, che sta per Comunicazione Aumentativa ...

Quali sono le dinamiche correlate ai Disturbi dell'alimentazione? : I disturbi del comportamento alimentare, specie anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata, possono essere considerati in questo momento in Italia, come in tutto il mondo, una vera ...

Insonnia e Disturbi del sonno : chi ne soffre può morire. Dieci regole per risolvere il problema : Lo facciamo per circa 230.000 ore nel corso della nostra intera esistenza, ossia per 26 anni, eppure oltre la metà degli italiani lo fa male. Si stima che nel Bel Paese la percentuale di persone affette da patologie che alterano la qualità del sonno sia del 50%, che ben 9 milioni di italiani soffran

Valutata la frequenza di Disturbi del sonno in soggetti con Sindrome di Prader-Willi : Un gruppo di esperti dell’Università di Napoli ha valutato la frequenza di disturbi del sonno in soggetti pediatrici con Sindrome di Prader-Willi. Le evidenze raccolte hanno indicato un’elevata frequenza di apnee ostruttive del sonno. Canora e colleghi sono partiti dalla considerazione che i disturbi della respirazione durante il sonno sono molto frequenti nei bambini con Sindrome di Prader-Willi, ma non ci sono molte evidenze relative al loro ...

9 milioni di italiani soffrono di Disturbi del sonno : a Trieste la conferenza su come intervenire : Roma, 10 gennaio 2018 – Sono milioni gli italiani che lamentano malesseri legati all’insonnia o ai frequenti risvegli notturni. La soluzione immediata a cui spesso ci si affida è quella farmacologica ma il problema è che, non di rado, essa comporta effetti collaterali, senza ottenere risultati definitivi. Ciò è attribuibile al fatto che molti disturbi [...]