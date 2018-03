Distrutto dalle fiamme un pub-pizzeria del centro storico di Mesagne

Autobus Distrutto dalle fiamme : tutti in salvo : Paura su un Autobus dell'Arst, l'azienda di trasporti pubblici della Sardegna. Un incendio è divampato su un Autobus in servizio sulla tratta tra Perdasdefogu e l'...

Roma - Totti : 'Il giorno dell'addio Distrutto dalle emozioni. Spalletti...' : 'Che mondo sarebbe senza calcio? Sarebbe sicuramente una perdita enorme non solo per i giocatori, ma per tutte le persone guidate dalla passione, dall'amore per lo sport. Il calcio per noi è passione,...