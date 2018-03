Diritti tv | Cairo | “La lettera di Mediapro non ci preoccupa ma vanno capite le intenzioni”

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Cairo (Torino) : «Non preoccupati da lettera MediaPro» : «Non ci ha preoccupato. È una lettera che un contraente che ha fatto un'offerta importante ci manda e quindi vogliamo ovviamente capire di più per vedere se questa lettera semplicemente chiede un fine tuning o altro». Così Urbano Cairo , patron del Torino calcio, replica a chi gli chiede se Mediapro - l'intermediario della Lega Serie A che ha acquistato i Diritti tv per il triennio 2018 - 2021 - ha scritto alla ...

Diritti tv - Cairo 'non preoccupati' : ANSA, - MILANO, 21 MAR - Il presidente del Torino Urbano Cairo dice di non essere preoccupato per la lettera di Mediapro, anche se la richiesta del colosso spagnolo che si è aggiudicato i Diritti tv ...