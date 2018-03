Diritti e doveri di chi presta lavoro a chiamata e di chi lo utilizza

Lavoratori disabili - le nuove regole per l’assunzione : Diritti - doveri e tempistiche : Con il 2018 sono arrivate nuove regole per il collocamento dei Lavoratori disabili: se prima per fare scattare l’obbligo di assunzione di un disabile incluso nelle liste delle categorie protette occorreva che l’azienda con almeno 15 Lavoratori ne assumesse un altro, ora sarà sufficiente il requisito numerico dei 15 dipendenti. Questo perché dal 1 gennaio è stato soppresso l’articolo 3, comma 2, della legge 68/1999 che in Italia disciplina ...