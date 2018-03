DIETRO LE QUINTE Le trame di Renzi per mettere Casini alla presidenza del Senato

NIGHTFLYERS - Sinossi ufficiale e primo teaser DIETRO le quinte! : Si continua ancora a parlare di NIGHTFLYERS, nuova creatura televisiva targata George R.R. Martin. Vi avevamo parlato del recente cambio di showrunner, ma finalmente possiamo dare uno sguardo veloce a questa attesissima serie sci-fi. Pronti per il viaggio? ARTICOLI CORRELATI: Il cast della serie!Eccovi un brevissimo teaser con immagini dietro le quinte, fornito in esclusiva da USA Today. Già dai primi secondi vediamo che lo stile della serie ...

DIETRO le quinte di Overkill's The Walking Dead nel nuovo trailer : Arrivano novità per Overkill's The Walking Dead, un nuovo video cii permetterà di dare un'occhiata alle varie fasi della creazione dell'accattivante teaser cinematografico, realizzato dagli specialisti di CG e VFX: Goodbye Kansas, che a dicembre 2017 ha svelato al pubblico il primo personaggio giocabile: Aidan.Il team illustrerà il processo tecnico e creativo alla base dello sviluppo di Aidan e quali accorgimenti sono stati adottati per generare ...

La verità sull'asse Lega-M5SAccordo sulle Camere : i nomi DIETRO le quinte si tratta sul governo : Accordo quasi fatto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulle presidenze di Camera e Senato. Al momento i nomi non ci sono ancora ma sul metodo l'intesa c'è. Un presidente ai pentastellati e uno al Carroccio, con buona pace per le proteste di Forza Italia Segui su affaritaliani.it

DIETRO LE QUINTE/ Dalle Camere al governo - scacco di M5s a Salvini & co. : Nella partita per Camera e Senato, a 5 giorni dalla prima riunione, prevalgono ancora i tatticismi. Di Maio vuole solo incensurati, tagliando così fuori Calderoli e Romani.

Calabria DIETRO le quinte : nasce il progetto "New Theatre training" : ... regia teatrale e cinematografica, marketing e gestione d'impresa culturale , un corso per organizzatore di eventi, attività di animazione territoriale per il coinvolgimento dei giovani, spettacoli ...

DIETRO LE QUINTE/ L'ombra del governo di scopo spacca Pd e Forza Italia : Partiti alle prese con una crisi di nervi. La fragile tregua nel Pd cede alla prima scintilla. Intanto Salvini lavora ai fianchi Forza Italia. Prende forma il governo di scopo?

DIETRO LE QUINTE/ Camera & Senato - l'arma Bonino nelle mani di Mattarella : L'ipotesi che M5s e Lega vogliano concordare le presidenze di Camera e Senato fa dire no al Pd, che ne reclama una perché all'opposizione. Una richiesta senza fondamento.

Eminem ft. Ed Sheeran : dai un’occhiata al DIETRO le quinte del video di “River” : Dai sui profili social Eminem ha annunciato l’uscita del behind the scene del video di “River” con Ed Sheeran (scopri qui il vero significato della storia). #RIVER BEHIND THE SCENES @VEVO MIDNIGHT EST @TEDDYSPHOTOS PHOTO: @JEREMYDEPUTAT Un post condiviso da Marshall Mathers (@Eminem) in data: Mar 13, 2018 at 4:48 PDT Nella clip condivisa sui canali YouTube e Vevo di Eminem, si vede il regista Emil Nava raccontare la ...

DIETRO LE QUINTE/ Arriva il nuovo partito di Renzi : soldi e voti li mette Berlusconi : Si rafforzano le voci che vedono Renzi uscire dal Pd per fare un suo partito. Cominciando dalla rete delle fondazioni Renziane. E dai soldi di Berlusconi.

Stefano De Martino/ DIETRO le quinte dell'Isola dei Famosi 2018 : vi svelo cosa ho scoperto! : Stefano De Martino racconta in esclusiva al settimanale Chi la sua Isola dei Famosi 2018 mostrando delle foto mozzafiato e l'incontro con le persone del posto.

Ni No Kuni 2 : Il Destino Di un Regno ci mostra un interessante DIETRO le quinte : Oggi Bandai Namco Europe ha rivelato nuove informazioni sull'interessante mondo di Ni No Kuni 2: Il Destino Di un Regno, tramite la pubblicazione di un nuovo dietro le quindi grazie al quale avremo modo di scoprire il lavoro dell'Art Director Nobuyuki Yanai.Ni No Kuni 2 è un gioco dal riconoscibile stile grafico, realizzato in collaborazione con il famoso studio di animazione giapponese Studio Ghibli. Vale la pensa ricordare che il gioco sarà ...

“La cosa più bella!”. Isola. Stefano De Martino - il dolcissimo DIETRO le quinte. L’inaspettata confessione dell’opinionista e le foto (mai viste) scattate lontano dalle telecamere : Stefano De Martino è il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi. Il mitico ballerino ha spodestato Stefano Bettarini lasciato il suo caro programma, Amici di Maria de Filippi, per intraprendere questa nuova avventura in Honduras dove si è trasferito ormai da due mesi. Stefano è personaggio molto amato dal pubblico soprattuto da quello femminile che non riesce a resistere al suo indiscusso fascino: modi gentili, fisico scolpito, e ...

