Dieselgate | perquisiti in Germania gli uffici di Bmw e Volkswagen

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Continuano gli strascichi dello scandalo emissioni diesel: l’ultimo caso in ordine di tempo arriva da Monaco di Baviera, dove la Procura – che già indaga su Audi – ha avviato nuove perquisizioni neglidella sede centrale di BMW e nel relativo centro di ricerca e sviluppo. L’operazione, a cui hanno preso parte un centinaio di uomini, ha interessato anche la fabbrica austriaca dove vengono prodotti i turbodiesel della casa bavarese. La marca è sospettata di aver truccato i sistemi di contenimento delle emissioni inquinanti di oltre 11 mila auto vendute in: la multinazionale si è difesa attribuendo il “disguido” a un errore tecnico non intenzionale, relativo all’installazione del software che controlla i sistemi che abbattono le emissioni nocive. Tuttavia le rassicurazioni fornite non hanno fermato i segugi dell’autorità federale dei trasporti (Kba) e della ...