“Decine di morti” Devastate attentato | la bomba era lì Le persone erano in strada | poi

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Sono almeno 25 leche hanno perso la vita e altre 18 quelle rimaste ferite in seguito a unkamikaze sferrato verso mezzogiorno (ora locale) a Kabul, in Afghanistan. Lo ha reso noto un portavoce del ministero degli Interni afghano. Secondo quanto riporta l’emittente Tolo News, il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi. L’attacco è stato sferrato in una zona compresa tra l’università di Kabul e l’ospedale Ali Abad. Il kamikaze è entrato in azione mentre in Afghanistan sono iniziate le celebrazioni per il Nawroz, il capodanno persiano che coincide con il primo giorno di primavera. Il sedicente Stato Islamico (Is) ha rivendicato la responsabilità dell’kamikaze sferrato contro la comunità sciita afghana a Kabul, costato la vita ad almeno 26, mentre altre 18 sono rimaste ferite. E’ quanto si legge ...