De Magistris | ' De Luca mi spinge a candidarmi'

De Luca : 'Napoli - con De Magistris il più grande disastro amministrativo d'Italia' : 'A Napoli abbiamo il più grande disastro amministrativo d'Italia, abbiamo un sindaco che si presenta dicendo 'Dobbiamo derenzizzare la città di Napolì', non c'è più agibilità democratica, e il Pd ...

De Luca - attacco a de Magistris : «Liberare Napoli dai violenti prima di una tragedia» : «C'è un clima non più tollerabile di violenza a Napoli . È arrivato il momento di parlare chiaro: questo clima va interrotto prima che si trasformi in una tragedia. E...

Forza Italia ammette la sconfitta in Campania : 'Ma è colpa di De Luca e de Magistris ' : 'Pensavamo fosse un'elezione con un sistema tripolare, addirittura quadripolare. Negli ultimi giorni abbiamo provato a dire che Il Pd sotto le sue macerie offriva il fianco al Movimento 5 Stelle nel ...

De Magistris : ” I sacchetti lanciati a De Luca? Mi sembravano leggeri - di fronte a certe cose protestare è diritto e dovere” : “I sacchetti lanciati a De Luca? Mi sembra che fossero leggeri e che comunque siano stati scansati con grande efficacia sportiva. Io sono un non violento, ma di fronte a fatti così gravi la ribellione e la protesta sono non solo un diritto ma un dovere. È sbagliato scagliarsi contro una persona che vuole intervenire in un dibattito. Che ci sia qualcuno che protesti con modi accesi e contenuti effervescenti mi sembra normale”. Lo ha ...