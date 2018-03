De Luca : «Napoli - con De Magistris il più grande disastro amministrativo d'Italia» : «A Napoli abbiamo il più grande disastro amministrativo d'Italia, abbiamo un sindaco che si presenta dicendo "Dobbiamo derenzizzare la città di Napolì", non...

De Luca - attacco a de Magistris : «Liberare Napoli dai violenti prima di una tragedia» : «C'è un clima non più tollerabile di violenza a Napoli. È arrivato il momento di parlare chiaro: questo clima va interrotto prima che si trasformi in una tragedia. E...

Napoli - sacchetti di rifiuti contro De Luca all'inaugurazione del reparto dell'ospedale : Tensione a Pozzuoli, dove un gruppo di una ventina di manifestanti - che apparterrebbero a centri sociali della vicina Giugliano - ha fatto irruzione nell'ospedale S. Maria delle Grazie, interrompendo ...

Inchiesta rifiuti Napoli/ Video Fanpage - scontro su Vincenzo De Luca tra Sgarbi e Giarrusso a Matrix : Inchiesta rifiuti Napoli, l'Inchiesta di Fanpage scuote il mondo politico: ieri sera a Matrix duro confronto tra Dino Giarrusso (M5S) e Vittorio Sgarbi (Centrodestra)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 04:08:00 GMT)

Don Euro - Luca Morini/ Dopo Le Iene - altri 48 preti nella bufera : dossier scottante alla Curia di Napoli : Don Euro, Luca Morini: Dopo il servizio de Le Iene altri 48 sacerdoti nella bufera. Consegnato un dossier scottante alla Curia di Napoli con le accuse dell'escort gay.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 20:59:00 GMT)

Napoli - Bindi : “Parole di De Luca? Nessuno può intimidire la libera stampa - pilastro della vita democratica” : “Le parole del governatore Pd De Luca contro i giornalisti di Fanpage? Faccio mie le parole di Minniti: una democrazia vive della libertà di stampa. Esiste un’etica del giornalismo, ma Nessuno può intimidire la libera stampa con parole o atti“. Così Rosy Bindi, a margine della presentazione della relazione della commissione Antimafia, ha replicato sulle parole del presidente della Regione Campania, che aveva bollato come ...

Napoli : D’Alema - De Luca dalemiano? tanti lo sono stati quando ero potente : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “De Luca dalemiano? tanti sono stati dalemiani quando D’Alema era potente…”. Lo ha detto Massimo D’Alema a ‘Di Martedì’. “Le dimissioni del figlio mi sembrano un atto corretto ma quello che mi colpisce è lo stato di degrado della vita politica, sta prendendo piede in modo drammatico”. L'articolo Napoli: D’Alema, De Luca dalemiano? tanti lo sono stati ...

Napoli : Renzi - De Luca si è dimesso - gesto di coraggio : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “De Luca si è dimesso, ha preso avviso garanzia e si è dimesso. Credo sia un gesto di coraggio, è uno dei pochi a essersi dimesso per un avviso di garanzia e io ho sempre detto che non sono gli avvisi di garanzia a portare alle dimissioni ma che sono le sentenze che devono portare alle dimissioni. Ma lui ha detto: ‘Sa che c’è? Ci sono strumentalizzazioni, ci sono le polemiche, ne esco a testa ...

Inchiesta Napoli - De Luca : “Querelo Di Maio - rinunci all’immunità” : Inchiesta Napoli, De Luca: “Querelo Di Maio, rinunci all’immunità” Inchiesta Napoli, De Luca: “Querelo Di Maio, rinunci all’immunità” Continua a leggere L'articolo Inchiesta Napoli, De Luca: “Querelo Di Maio, rinunci all’immunità” sembra essere il primo su NewsGo.

INCHIESTA RIFIUTI NAPOLI/ Vincenzo De Luca querela Di Maio : video Fanpage con scambio ‘mazzette’ : INCHIESTA RIFIUTI a NAPOLI, Vincenzo De Luca querela Di Maio: ultime notizie, Fanpage lancia il terzo video con "la consegna delle mazzette per gli appalti dell'azienda amica"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Inchiesta Napoli - De Luca : 'Querelo Di Maio - rinunci all'immunità' : "Ho dato mandato ai miei legali di querelare Luigi Di Maio". Lo scrive su Facebook il governatore campano, Vincenzo De Luca, che intende portare in tribunale il leader del M5s per le dichiarazioni ...

Napoli : Renzi - De Luca dimesso - Di Maio rinuncia a immunità? : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Roberto De Luca si è dimesso da assessore a Salerno dichiarandosi innocente ma lo ha fatto per evitare polemiche pretestuose in campagna elettorale. Su come è stata fatta questa inchiesta, ognuno si farà un’opinione”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“Qui c’è solo un punto, semplice, chiedo a Luigi Di Maio: dopo aver detto che De Luca è un assassino, sei disponibile a rinunciare ...

Rifiuti Napoli - Cantone smentisce De Luca : “Non ci occupiamo della Sma. Le nostre ispezioni girate in procura” : L’inchiesta del sito Fanpage sul sistema della gestione dei Rifiuti in Campania? “Non avrei mai pensato che certi metodi di smaltimento illegale dei Rifiuti continuassero, forse sono stato ingenuo, ma vedere il filmato in cui un delinquente criminale afferma di smaltire i fanghi buttandoli nelle fogne, mi ha colpito molto”. Parola di Raffaele Cantone, presidente dell’autorità Anticorruzione che così commenta l’inchiesta ...

Caso rifiuti a Napoli - De Luca contro tutti : Grasso si vergogni : Pietro Grasso annuncia una manifestazione a Napoli «per il primato della politica pulita», e scatena le ire del governatore Vincenzo De Luca: «C'è da vergognarsi, finto...