Dazi - il G20 lavora a soluzioni per evitare una guerra commerciale : Come ampiamente atteso, è stato il commercio internazionale il tema clou del meeting del G20 conclusosi ieri, 20 marzo, in Argentina, anche se i Ministri delle Finanze, i banchieri centrali e i leader ...

G20 : allarme sui Dazi. E' a rischio la crescita globale : Per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan non ci sono vincitori in una guerra commerciale. Per il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, gli Usa non hanno paura di una guerra commerciale