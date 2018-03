Dazi | Cina si prepara a rispondere agli USA

La Cina apre agli investitori esteri per evitare i Dazi di Trump : Mentre il G-20 di Buenos Aires si chiude con una dichiarazione a sostegno del commercio, subito ridimensionata dagli Usa, il premier Li annuncia agli investitori meno vincoli sul trasferimento di tecnologie...

Venezuela - dopo i Dazi verso Cina ed Europa Trump si dedica a bloccare il progetto "criptovalute" di Caracas : Secondo il ministro e dell'Educazione universitaria, della scienza e della tecnologia Hugbel Roa, il titolo non è solo un modo per rastrellare risorse utili al finanziamento dei progetti governativi ...

Intervista a Le Maire : ?«Sui Dazi Trump sbaglia bersaglio. Il vero problema è la Cina» : Il ministro di Macron: un errore prendere di mira anche l’Unione Europea, il vero problema è la sovraccapacità della Cina nella produzione di acciaio. Confermato l’impegno a presentare un piano di riforma dell’Eurozona entro giugno. Sì a un ministro delle Finanze dell’euro...

Dazi - è già scontro al G20 tra Usa e Cina : 'Abbiamo la sensazione, Wilbur Ross , il segretario del Commercio Usa, ndr, e io, che questa settimana potremmo trovare una soluzione comune', ha detto il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, ...

Dazi - Cina a Usa : non vogliamo guerra commerciale : La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore qualora ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, riferendosi all'introduzione da parte di ...

Trump alza l'asticella nella guerra dei Dazi : il prossimo obiettivo è la Cina : NEW YORK - La Cina è nel mirino della prossima e ormai imminente offensiva di Donald Trump sul commercio: l'amministrazione americana, ispirata dai falchi di America First, sta mettendo a punto un ...

Sui Dazi Trump è pronto a dare un secondo schiaffo alla Cina - più forte del primo - : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si prepara a mantenere la promessa di essere duro sulle questioni commerciali, e dopo i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio , si appresta a ...

Addio di Tillerson. Ora Pechino teme i Dazi - l’avvicinamento degli Usa a Taiwan e lo stop ai colloqui con la Nord Corea : La notizia del licenziamento di Rex Tillerson da Segretario di Stato del governo degli Stati Uniti era attesa. Anche in Cina. Pechino fa sapere via stampa che collaborerà con il nuovo capo della diplomazia statunitense Mike Pompeo, anche se alcuni esperti si dicono preoccupati di eventuali ripercussioni sui rapporti tra i due paesi e, soprattutto, sull’avanzamento dei colloqui sulla Corea del Nord. La prima volta che arrivò in visita ufficiale ...

Dazi : Cina - no guerra commerciale con Usa ma ci difenderemo : Pechino, 11 mar. (AdnKronos/Xin) – “La Cina non vuole una guerra commerciale con gli Stati Uniti, e non sarà quella che inizierà una”, ma si dice pronta a “difendere con forza i propri interessi e quelli dei propri cittadini”. Ad affermarlo è il ministro del Commercio cinese, Zhong Shan in merito all’annuncio di nuovi Dazi su alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti. “Le guerre commerciali -spiega- ...

Trump all'Ue : "Giù Dazi su prodotti Usa o tassiamo le auto" | La Cina : ci difenderemo : Donald Trump minaccia la Ue di tassare le auto europee e altri prodotti se non abbasseranno le loro tariffe. Intanto la Cina avverte il presidente americano: "Non vogliamo una guerra, ma ci difenderemo".