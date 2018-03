Davide Astori diventa ' Astolfi' | finisce male per l' annunciatore dello stadio del Perugia

Il caso di Davide Astori e il rebus del 'cuore d'atleta'. Spunta l'ipotesi del 'difetto genetico' : ... Malagò: 'Scelta giusta e doverosa' 4 marzo 2018 Nessun commento Astori, 31 anni, è deceduto nella notte a Udine Leggi Tutto » Tragedia nel mondo del calcio, nella notte morto il capitano della ...

Fiorentina - il Centro sportivo accanto al Franchi sarà intitolato a Davide Astori : L'impianto che sorge accanto allo stadio Artemio Franchi sarà intitolato al capitano viola, tragicamente scomparso lo scorso 4 marzo all'età di 31 anni. L'articolo Fiorentina, il Centro sportivo accanto al Franchi sarà intitolato a Davide Astori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nazionale - gli azzurri indosseranno una maglia in memoria di Davide Astori : La Figc e la Nazionale ricordano Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente quindici giorni fa, mentre era in ritiro con la sua squadra a Udine. Astori, che in azzurro ha ...

Torino-Fiorentina - tifosi granata in campo per Astori : 'Ciao Davide' : Dolore a unire le due tifoserie, dal ricordo di quella tragedia a quello di Davide Astori, che rimarrà per sempre uno dei simboli più belli di questo sport. Serie A 2017-2018 tutti i video Guarda ...

'Ciao Davide' - striscione Toro per Astori : ANSA, - TORINO, 18 MAR - "Ciao Davide". Un messaggio semplice ma profondo e diretto: questo lo striscione esposto in campo dai tifosi del Torino per ricordare Davide Astori, il capitano della ...

Fiorentina - Cognigni : “ecco il centro sportivo Davide Astori” : La Fiorentina continua il campionato dopo la morte di Davide Astori, importante annuncio da parte del presidente Mario Cognigni a Premium Sport: “Non si chiamerà più Campini, ma centro sportivo Davide Astori. Questa era la sua casa – ha spiegato Cognigni – il luogo in cui si recava molto spesso, anche con la sua famiglia, per trascorrere qualche ora di svago. Questa è la prima di tante iniziative per ricordare una persona ...

Fiorentina - Cognigni : 'Intitoleremo nostro centro sportivo a Davide Astori' : C'è stata una condivisione totale da parte del mondo dello sport e di chi ha avuto la fortuna di conoscere Davide e i suoi principi. Vogliamo dedicare ad Astori il nostro attuale centro sportivo, ...

Due fatti hanno sconvolto Firenze e tutto il paese qualche giorno fa, fatti tragici che hanno mosso qualcosa nel popolo non lasciando indifferenti.

Torino - omaggio dei tifosi da brividi per Davide Astori : omaggio da brividi da parte dei tifosi del Torino nei confronti di Davide Astori, morto qualche giorno fa prima della gara di campionato contro l’Udinese. La squadra di Mazzarri si prepara per la partita contro la Fiorentina, la squadra di Mazzarri sta attraversando un momento difficile ed è alla ricerca del riscatto, i viola nell’ultimo match hanno vinto contro il Benevento. Nel frattempo arriva un omaggio da brividi dei tifosi ...

Cosa sappiamo finora sulla morte di Davide Astori : Articolo aggiornato alle 14,00 del 5 marzo 2018 Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale Davide Astori, 31 anni, è morto in nottata tra sabato 3 e domenica 4 a seguito di un arresto cardiaco. Il giocatore era in un albergo di Udine con la sua squadra, dove avrebbe dovuto giocare domenica alle 15.00 contro l'Udinese. Lascia la compagna Francesca e una figlia, Vittoria, di soli 2 anni. Con Francesca Fioretti, ...

La morte di Davide Astori e le 5 fasi del lutto Video : Una giornata di lacrime e tristezza per i tifosi della #Fiorentina nonostante la vittoria in casa contro il Benevento per 1-0, una partita interamente dedicata al capitano appena scomparso Davide #Astori venuto a meno durante la notte del 4 marzo per un attacco cardiaco. Durante il 13’ minuto l’intero stadio si è fermato, palla in fallo laterale tutti in piedi per commemorare un uomo, un calciatore ed un padre; al 13esimo minuto com’era il ...

Fiorentina : 'Davide per sempre" - il 'muro' per Astori non scomparirà : Il club fa sapere che tutti gli oggetti lasciati in ricordo del capitano sulle cancellate del Franchi verranno custoditi