David DI DONATELLO 2018/ Diretta - vincitori e premi : il trionfo di "Ammore e malavita" (62a edizione) : DAVID di DONATELLO 2018, Diretta e favoriti della 62esima edizione che torna su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti: ospiti, premi speciali e tutte le nominations.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:34:00 GMT)

David - il trionfo di Napoli e dei napoletani nella serata delle donne in nero : Tutte in nero, le donne del cinema italiano. Tutte in nero, ai David di Donatello, per ricordare come le colleghe americane ai Golden Globes che «Time?s Up», il tempo...

VIDEO Fabio Fognini dedica la vittoria a Davide Astori : le parole sentite del ligure dopo il trionfo di San Paolo : E’ un giorno triste per lo sport italiano. Oggi, un po’ tutti, siamo stati toccati dalla notizia della tragica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Un dolore a cui hanno risposto, amici, compagni di squadra, di Nazionale ed avversari. Non ha fatto eccezione un atleta che, in data odierna, ha vissuto uno dei momenti più felici della sua carriera, ovvero Fabio Fognini. Il tennista ligure, uscito vittorioso dalla ...