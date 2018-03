Il ritorno di Malika Ayane ai David di Donatello 2018 con La prima cosa bella dall’omonimo film (video) : Per la seconda volta in carriera sul palco degli Oscar italiani, Malika Ayane ai David di Donatello 2018 ha reso omaggio ad un film che di David ne ha vinti ben tre su 18 candidature nel 2010, La prima cosa bella di Paolo Virzì. Nel 2010 Malika Ayane incise infatti la cover di La prima cosa bella di Nicola di Bari (1970), una versione tutta sua che ebbe grande successo, certificata disco di platino: il brano ha arricchito la colonna sonora ...

David Di Donatello nel segno delle donne - Claudia Gerini miglior attrice non protagonista : Quello che stiamo portando avanti con le richieste fatte anche al presidente della Repubblica che ci ha ascoltato con attenzione, e per questo lo ringraziamo, sono rivolte al mondo dell'insegnamento, ...

David di Donatello - standing ovation per Steven Spielberg. E Benigni fa irruzione nei camerini : Dopo gli Oscar, anche in questa 62° edizione dei David di Donatello, l'affermazione dei diritti di donne e uomini liberi è il tema forte che dal mondo del cinema rimbalza alla società civile.

David di Donatello 2018 : tutti i vincitori : David di Donatello 2018 Dal grande al piccolo schermo: il cinema italiano è protagonista di una prima serata Rai grazie ai David di Donatello 2018, dove ad essere premiati non sono soltanto gli attori o i registi, ma anche tutte le maestranze, che poco si conoscono ma sono fondamentali per la riuscita finale di un film. Ecco a seguire tutti vincitori delle rispettive categorie (qui, invece, tutte le nomination). David di Donatello 2018: tutti i ...

Monica Bellucci / Consegna la statuetta a Spielberg : "Grazie da parte di tutta l'Italia" (David di Donatello) : L’attrice italiana Monica Bellucci consegnerà il David alla Carriera al regista e produttore Steven Spielberg durante i Premi David di Donatello. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:18:00 GMT)

David di Donatello 2018 in diretta | Giorgia - Gocce di memoria : [live_placement] David di Donatello 2018 in diretta su Rai 1: la cerimonia di premiazione torna sulla Tv di Stato dopo la parentesi su Sky e riparte da Carlo Conti, conduttore della serata di gala al via alle 21.25. Per i patiti del pre-show l'appuntamento è dalle 19.40 su Rai Movie per il Red Carpet dall'esterno degli Studios di via Tiburtina, con Livio Beshir pronto a raccogliere le impressioni degli ospiti. La 62esima edizione raccoglie ...

David di Donatello 2018 : I vincitori e la cronaca - : La domanda iniziale era: quante statuette conquisterà Ammore e malavita dei Manetti Bros, il film rivelazione dei David di Donatello 2018, in pole position con le sue 15 nomination? Già, perché alzi ...

Stefania Sandrelli/ David Speciale : "Grazie a mio fratello Sergio ho amato il cinema" (David di Donatello) : Stefania Sandrelli, protagonista femminile assoluta del cinema italiano e internazionale riceverà il David Speciale nel corso della 62ª edizione dei Premi David di Donatello.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:48:00 GMT)

Paola Cortellesi - monologo sulla violenza sulle donne/ David di Donatello : "Discriminate già nel lessico" : Paola Cortellesi apre la 62esima edizione dei David di Donatello con un monologo sulla violenza contro le donne: "Siamo discriminate già nel lessico"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:47:00 GMT)