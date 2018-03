David di Donatello 2018 | vince «Ammore e Malavita» Tutti i premi

vanityfair

: Domani i #David2018. Una grande serata di cinema tra star italiane e internazionali come #StefaniaSandrelli,… - WeCinema : Domani i #David2018. Una grande serata di cinema tra star italiane e internazionali come #StefaniaSandrelli,… - dariofrance : Il mio intervento alla cerimonia al Quirinale per i David di Donatello. Un’occasione per rendere conto del mio lavo… - CarmenConsoli : Carmen questa sera sarà tra i grandi ospiti del David di Donatello, la sua voce e la sua chitarra renderanno omaggi… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) L’edizione delle donne. Quella di Paola Cortellesi che spiega come certe parole declinate al femminile acquistano un significato sgradevole; di Jasmine Trinca checome miglior attrice per Fortunata e dedica ilo alla figlia Elsa; di Claudia Gerini che a stento riesce a trattenere l’emozione; di Stefania Sandrelli che corona «un sogno iniziato nel 1961»; di Diane Keaton che ringrazia Woody Allen per aver lanciato la sua carriera senza vergognarsene; di tutte le attrici che indossano la spilla di «Dissenso Comune», risposta italiana al Me Too hollywoodiano. È stata questa l’edizione numero 62 deidi, gli Oscar tricolore, «la grande festa del cinema italiano» come avrà modo più volte di sottolineare il presentatore Carlo Conti. Una festa chedei Manetti Bros. come il miglior film dell’anno, in una escalation che lo ...