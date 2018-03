Dati raccolti su Facebook | Zuckerberg | sono responsabile | indagheremo

Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei Dati personali raccolti da Facebook : "Sono responsabile di quello che è successo" : "Sono responsabile di quello che è successo": Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook . "Abbiamo fatto degli errori, c'è ancora molto da fare", scrive sulla sua pagina personale del social media. "Abbiamo la responsabilità di proteggere le vostre informazioni", aggiunge."Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati , e se non riusciamo a farlo non meritiamo di ...

WhatsApp Beta introduce la possibilità di controllare i Dati personali raccolti dall’app : Con WhatsApp Beta è stata introdotta una nuova feature che permette agli utenti di visualizzare e scaricare i dati ad essi relativi raccolti dall'app L'articolo WhatsApp Beta introduce la possibilità di controllare i dati personali raccolti dall’app è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Wang Fuman - raccolti 65 mila euro per aiutarlo - ma a lui ne vengono Dati solo mille : I suoi capelli pieni di neve e le sue guaciotte arrossate dal freddo delle temperature sotto lo zero avevano fatto commuovere e intenerire il mondo intero, tanto che la storia di Wang Fuman - il bambino cinese di 8 anni costretto a percorrere 4,5 km a piedi ogni mattina per andare a scuola, nel distretto dello Yunnan, senza neanche un paio di guanti o una sciarpa a ripararlo dalla neve - era rimbalzata sui giornali di ogni angolo del pianeta. I ...