Dall' Argentina | scatto Chelsea per Icardi | ' Offerti 63 milioni all' Inter'

Icardi e Dybala esclusi Dalla nazionale argentina. Torna Higuain : Roma, 1 mar. , askanews, Fuori Icardi e Dybala, Torna Higuain e c'è Perotti. Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli ha reso noto la lista dei giocatori impegnati nelle squadre estere per le due ...

Dall'Argentina : Sampaoli verso il no a Icardi. Niente Russia 2018 per "scarso feeling" coi compagni : Indiscrezione di Fox Sports Argentina: Maurito pagherebbe il rendimento negativo e la poca simpatia di molti compagni di squadra

LAUTARO MARTINEZ ALL'INTER / Dall'Argentina : affare da 20 milioni. Decisiva l'intermediazione di Milito : LAUTARO MARTINEZ: “L’Inter mi vuole, ne sono orgoglioso”, le parole del talento argentino. Esce allo scoperto il classe 1997 di proprietà del Racing di Avellaneda, nel mirino nerazzurro(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 00:22:00 GMT)

Bomba Dall’Argentina : “offerta clamorosa del Real Madrid per Icardi” - tutti i dettagli : Il Real Madrid è pronto a far follie per Icardi. Dopo il post sibillino di ieri sera nel quale il centravanti dell’Inter “salutava” non è ben chiaro chi, oggi rimbalza dall’Argentina una notizia davvero clamorosa. Come ogni indiscrezione attende di essere confermata, ma si tratta di una notizia che qualora fosse vera avrebbe del clamoroso. Il Real Madrid avrebbe avanzato una proposta all’Inter per Mauro Icardi, ...

Piranha - quest’uomo scatena la ferocia a un metro Dalla riva. In Argentina aumentano le “palometas” : In Argentina si sta registrando un inedito aumento della popolazione di “palometas“, la specie di Piranha del Sud America. In questo video un uomo sulle rive del Rio Paranà getta grossi tranci di carne in quelle che sembrano acque tranquille. Ma si scatena l’impressionante voracità dei pesci che attaccano e divorano i pezzi di carne L'articolo Piranha, quest’uomo scatena la ferocia a un metro dalla riva. In Argentina ...

Cecilia Rodriguez ingrassata/ "Colpa" di Ignazio Moser - i cambiamenti non graditi Dall'argentina : Cecilia Rodriguez è ingrassata, la showgirl ammette su Instagram di aver preso 3 chili: "Da quando sto con Ignazio Moser ho perso i miei addominali!"(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:13:00 GMT)