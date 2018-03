Dal trap di Tedua alle cinquanta canzoni di Claudio Baglioni

Ragazzino 16enne manda all'ospeDale un'anziana per strapparle la borsa : preso : di Mario Meliadò Tre settimane fa, a Lamezia Terme - centro nevralgico del Catanzarese - aveva mandato in ospedale un'anziana donna perpetrando uno scippo, gettandola per terra pur di strapparle dalle ...

Lamezia Terme - 16enne manda all'ospeDale un'anziana per strapparle la borsa : Tre settimane fa, a Lamezia Terme - centro nevralgico del Catanzarese - aveva mandato in ospedale un'anziana donna perpetrando uno scippo, gettandola per terra pur di strapparle dalle mani la borsa. ...

Trapassato da una barra d’acciaio Dall’inguine alla clavicola ma si salva : La storia di un 33enne operaio edile, caduto dall'impalcatura e trafitto da parte a parte da una barra ma incredibilmente salvo dopo un operazione di oltre cinque ore.Continua a leggere

Pallacanestro Trapani. Ugo Ducarello sollevato Dall'incarico di capo allenatore : Fatale la sconfitta casalinga contro Givova Scafati per coach Ducarello che ha ricevuto la decisione societaria di interrompere, prima della scadenza naturale del contratto, il rapporto di ...

Assegni non trasferibili : tutte le trappole Dalla clausola all'oblazione : Sulla querelle relative alle maxi sanzioni per gli Assegni a partire da mille euro a salire senza la clausola di non trasferibilità scende in campo anche il ministero dell'Economia. Lo fa con vademecum per evitare errori dalle dimenticanze

Valentina Dallari/ Uomini e donne - continua la sua lotta - ma un uomo le strappa un sorriso... : Valentina Dallari continua a lottare contro l'anoressia ma torna sui social finalmente con il sorriso grazie ai fiori del suo papà, la tronista di Uomini e donne vincerà la sua battaglia?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Chelsea - Morata furioso : strappa la bandierina al guarDalinee : TORINO - Non è un momento semplice quello che sta attraversando Alvaro Morata che ha perso il ruolo da protagonista nel Chelsea e deve fare i conti con una striscia aperta di 11 gare senza gol. Il ...

Da sparatrappo a nippolo : le curiose parole napoletane derivate Dall’inglese : Sono tantissime le parole del napoletano che derivano da altre lingue: nel caso dell’inglese si tratta di termini molto curiosi e inaspettati come “sparatrappo” e “nippolo”.Continua a leggere

“Napoli - la nostra banda di 75 bambini. Così li strappiamo Dal disagio sociale e da situazioni disastrate” : Imboccate la Salita Pontecorvo, fermatevi al numero 65 e chiedete della Chiesa barocca di San Giuseppe delle Scalze: vi risponderanno con una sola parola: la Scalzabanda. È questo il nome di una vivace e variegata banda musicale nel cuore dei vicoli di Napoli, composta da ragazzi e bambini, immigrati e giovani musicisti del quartiere Montesanto. Il nome viene dalla chiesa barocca dove la Scalzabanda si riunisce e ha la sua sede, ...

TRAPANI : DUE BADANTI ARRESTATE DalLA POLIZIA PER GRAVI MALTRATTAMENTI A UN´ANZIANA. : Insulti, minacce, schiaffi e colpi di bastone in testa, da queste violenze gli agenti della POLIZIA di Stato di TRAPANI hanno salvato, ieri sera, un´anziana, arrestando in flagranza le sue ...

Il trapianto di rene di Selena Gomez raccontato Dalla donatrice Francia Raisa : “Ha rischiato di morire” : Diversi dettagli sul trapianto di reni di Selena Gomez, subito l'anno scorso, sono stati rivelati dalla migliore amica della popstar, Francia Raisa, che le ha donato l'organo di fatto salvandole la vita. La cantante ha fronteggiato delle complicazioni importanti dopo l'intervento chirurgico, affrontando tutto in privato, lontano dal clamore della stampa. L'annuncio del trapianto di rene di Selena Gomez arrivò solo quando ormai la cantante ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo GuaDalajara 2018 : Italia sesta nel trap misto con Palmitessa e Buccolieri : Nella notte Italiana è andata in scena la finale del trap misto nella prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso di svolgimento a Guadalajara, in Messico: nella nuova specialità olimpica, che esordirà a Tokyo 2020, Italia 1, formata da Emanuele Buccolieri e Maria Lucia Palmitessa, si è classificata sesta con 19/25. La coppia azzurra aveva superato le eliminatorie con il quarto punteggio (141/150), mentre Italia 2 di Massimo ...

Coppa del Mondo - Emanuele Buccolieri 2° nel Trap a GuaDalajara nell'esordio da senior : Nella gara di Fossa Olimpica Maschile l'Italia guadagna la copertina grazie a Emanuele Buccolieri, che alla sua seconda partecipazione in una prova di Coppa del Mondo senior ha conquistato un ...