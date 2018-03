Dà un pugno alla maestra del figlio | denunciato

Blastingnews

: ?? Marek #Hamsik vince per la 7ª volta il Pallone d’Oro Slovacco ?? ?? - sscnapoli : ?? Marek #Hamsik vince per la 7ª volta il Pallone d’Oro Slovacco ?? ?? - BarbaraLezzi : La CGIL conferma ciò che denuncio dal 2014: c'è stato un definanziamento a carico della sanità. Lorenzin, le tue c… - acmilan : 'Sono cresciuta con te e con te ho imparato ad amare questa squadra: grazie Rino!' ?? La storia di Valentina è piena… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Un collaboratore scolastico, Maurizio Bronzellino, 43enne, è statoe deferito all'autorita' giudiziaria da parte delle forze dell'ordine. L'uomo è accusato dei reati di percosse e lesioni personali. Secondo quanto trapelato dagli inquirenti, avrebbe aggredito la #delcon un #al volto. L'accaduto Ildell'aggressore VIDEO, un bambino di 10 anni, frequenta l'istituto comprensivo 'Ignazio Florio' di Palermo. All'aggressione sono te minacce di morte. Il motivo del diverbio è riscontrabile nel fatto che l'insegnante abbia rimproverato al genitore le continue e numerose assenze a #Scuola da parte del bambino. L'uomo, infatti, aveva richiesto un permesso affinché iluscisse da scuola prima dell'orario stabilito per il termine delle lezioni. In classe, nell'edificio scolastico di via Astorino, sono intervenuti gli operatori sanitari del ...