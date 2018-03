calcioefinanza

: Croazia, ecco le maglie per il Mondiale: Nike punta sul design a scacchiera - EnzoRusciano : Croazia, ecco le maglie per il Mondiale: Nike punta sul design a scacchiera - HistoriaIt : Oggi diamo uno sguardo alla #Dalmazia. Quali sono le tracce delle antiche città romane? E quali sono le impronte la… - rkccvds : Franci Presente! Ecco le prime immagini dalla Croazia -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Giornata di presentazioni in casa, che dopo avere svelato le divise che saranno indossate dal Brasile ai Mondiali di Russia 2018 ha mostrato anche la casacca della. La formazione, sin dal terzo posto ottenuto in modo quasi insperato nel 1998 con una rappresentativa in cui spiccavano talenti del calibro di Boban e Suker, … L'articololeper ilsul