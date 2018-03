Criptovalute | G20 teme possibili implicazioni sulla stabilità finanziaria

Bitcoin oggi rinasce - Ripple un pò meno - : perchè il G20 ha già deciso sulle Criptovalute ? : Ebbene, stando alle prime indiscrezioni pubblicate da Bloomberg, non solo dai 20 paesi più industrializzati al mondo non sarebbe arrivata alcuna crociata nei confronti del Bitcoin , ma addirittura il ...

Criptovalute - G20 non trova un accordo per regolamentarle : Una bozza di un comunicato è stata ottenuta in esclusiva da Reuters e ha iniziato a circolare la settimana scorsa, ma i leader dei paesi più importanti del mondo non hanno ancora stretto un'intesa o ...