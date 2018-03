Credit Suisse migliora nettamente stime Pil 2018

Credit Suisse dovrebbe ritornare nelle cifre nere nel 2018 - Thiam : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Private banking - Giacobbe entra in Credit Suisse Italy : E' entrato in Ubs nel 2006 dopo una laurea in economia aziendale in Bocconi. In Credit Suisse risponderà a Stefano Vecchi alla guida di Credit Suisse Italy supportandolo nell'ulteriore fase di ...

Intesa Sanpaolo in luce verde. Credit Suisse resta bullish : La banca elvetica ritiene che eventuali debolezze legate all'incertezza politica in Italia potrebbero essere un'opportunità di investimento se si assisterà alla formazione di un Governo moderato tra ...

Credit Suisse - nel 2017 ha perso 983 milioni franchi : Roma, 14 feb. , askanews, Perdite in netto calo per il colosso bancario svizzero Credit Suisse, che archivia il 2017 con un 'rosso' di 983 milioni di franchi , 851 milioni di euro, , in calo rispetto ...

Credit Suisse : perdita di 983 milioni nel 2017 : Cifre rosse per Credit Suisse nel 2017. La seconda banca elvetica ha comunicato oggi di aver accusato lo scorso anno una perdita netta di 983 milio...

Patrice Lescaudron - cinque anni di prigione all'ex gestore Credit Suisse che ha rubato 47 milioni di franchi ai clienti : Le sue proprietà - oltre alla sua reggia in Svizzera, valutata 2,4 milioni di franchi svizzeri, ci sono anche due appartamenti in un resort in Sardegna , l'equivalente di $10 milioni in asset e altri ...