Crans Montana | paesi africani si accordano su sviluppo congiunto del continente africano

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo Crans Montana. Wendy Holdener vince la Coppetta di combinata : Wendy Holdener si è aggiudicata la Coppa del Mondo di combinata. La svizzera ha chiuso quarta la gara di Crans Montana, raggiungendo la vittoria della Coppetta, dal momento che si trattava dell’ultima prova della stagione in questa specialità. Con il quarto posto odierno, poi, la 24enne ha consolidato il secondo posto nella Classifica generale, sempre comandata dall’americana Mikaela Shiffrin, che nel prossimo weekend potrebbe ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Federica Brignone : “In slalom senza fare calcoli e ho vinto - Crans Montana mi porta fortuna” : Federica Brignone ha vinto la combinata di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’azzurra ha così conquistato l’ottavo successo della carriera nel massimo circuito e ha festeggiato una volta giunta al traguardo. Queste le dichiarazioni che la nativa di Milano ha rilasciato ai microfoni della Fisi: “Era uno slalom difficile perché la neve si era scaldata e c’era qualche buco, ma io ce ...

Sci alpino - Federica Brignone IN TRIONFO! Vittoria in combinata alpina a Crans Montana. Wendy Holdener vince la Coppa di specialità : Federica Brignone in trionfo a Crans Montana. Come un anno fa, l’azzurra ha vinto la combinata alpina disputata sulle nevi svizzere. Una Vittoria giunta al termine di una manche di slalom magistrale per conduzione tattica, con cui ha gestito il vantaggio rispetto a chi ancora doveva scendere ma soprattutto contenuto il distacco dalle specialiste già arrivate al traguardo. Quinta dopo il superG, Federica partiva con sei decimi sulla ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Crans Montana 2018 in DIRETTA : Federica Brignone in trionfo! Vittoria memorabile - a Holdener la Coppa : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile da Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Combinata che dovrebbe essere terra di conquista per le padrone di casa con Michelle Gisin e Wendy Holdener grandi favorite dopo le medaglie d’oro e di bronzo conquistate alle Olimpiadi. Holdener che ha stupito anche nel superG di ieri, chiudendo al secondo posto. Inoltre l’elvetica è la ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Crans Montana 2018 in DIRETTA : Goggia e Delago guidano il SuperG! Brignone e Bassino cercano la rimonta. Holdener favorita : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile da Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Combinata che dovrebbe essere terra di conquista per le padrone di casa con Michelle Gisin e Wendy Holdener grandi favorite dopo le medaglie d’oro e di bronzo conquistate alle Olimpiadi. Holdener che ha stupito anche nel superG di ieri, chiudendo al secondo posto. Inoltre l’elvetica è la ...